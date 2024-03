Lucero revela la causa por la que prefiere mantenerse alejada del alcohol

Lucero confesó que no le gusta el alcohol y prefiere otras opciones. También compartió que le gusta disfrutar de una buena taza de café o una copa de vino ocasionalmente, pero prefiere mantenerse alejada en general. Además, agregó que prefiere llevar una vida saludable y equilibrada, cuidando su alimentación y practicando ejercicio regularmente.

“No soy tan fanática, no tomó mucho, antes tomaba mucho menos. Duré años sin tomar una sola gota de alcohol, era abstemia total, nunca me gustó, nunca me llamó la atención, de chavita jamás tomé”, comenzó diciendo en una transmisión en Instagram que realizó.

Esta revelación sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes admiraban su disciplina y fuerza de voluntad para mantenerse alejada del alcohol por tanto tiempo.

“No sé si fue por la onda de decir: ‘Yo quiero hacer una carrera increíble, yo quiero tener larga duración, quiero prepararme, quiero estar en mis cinco sentidos, yo quiero vivir la vida, yo no quiero pasarla adormilada'”, compartió en la red social de la camarita.

Las palabras de Lucero sirvieron para mostrar un lado más humano y sincero de la actriz, que no teme compartir sus experiencias personales y vulnerabilidades con sus seguidores. Sin duda, este detalle causó un impacto profundo entre quienes la admiran y siguen su carrera con atención.

“Tampoco es que en mi casa todo el mundo tome. Mis papás tomaban socialmente, pero a mí nunca me gustó beber. Ya muy grande empecé a tomar que si un vino, luego el vino tinto en una época, ya no (le gustaba), me tomaba una copita y me sabía muy fuerte. A veces tomo tequila, a veces tomo una bebida combinada, como un Aperol, que un ST Germain, cosas así, pero no soy una persona que tome seguido o que necesite tomar para agarrar la onda”, dijo.

La mexicana de 54 años no quiso finalizar el tema sin antes agregar: “O que antes de un show diga: ‘Me voy a echar un tequilita para calentar la voz’, la verdad que no, nunca, sobre todo cuando trabajo, no hay forma de que me tome una copita, ni de rompope, si voy a cantar, si voy a actuar, si voy a conducir”.

