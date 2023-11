Lucero habla sobre las diferencias que existen entre Aracely Arámbula y Luis Miguel

La disputa entre Aracely Arámbula y Luis Miguel ha causado gran revuelo en el mundo del entretenimiento y reconocidas personalidades han estado opinando sobre lo sucedido. En esta oportunidad, la cantante Lucero aprovechó para hablar de este tema, donde también se ha visto involucrada Myrka Dellanos, Verónica Bastos, entre otros.

“La verdad es que no me siento capaz de dar consejos a nadie y prefiero siempre, ahora sí, que cada quien haga lo quiera; como lo sepan y lo quieran hacer”, comenzó diciendo a la prensa.

Lucero no quiso tomar partido en la disputa entre Aracely y Luis Miguel, y dijo que cada uno debe tomar sus propias decisiones en su vida personal. En cambio, la cantante prefirió hablar de la relación cercana que tiene con sus hijos y cómo los valora como sus grandes maestros.

Arámbula y ‘El Sol de México’ fruto del amor que algún día existió, tuvieron a Miguel y Daniel. Por ello, la villana de ‘Mañana es para siempre’ agregó: “Yo, en particular, tengo una relación muy bonita con mis hijos; estamos muy cercanos. La que es más pública es Lucerito (Mijares) porque es la que está empezando una carrera, la que canta, la que está haciendo teatro, en fin. José Manuel no es un público. No le gusta figurar, pero le gusta mucho la música. Bueno, compartimos mucho y son mis grandes maestros”.

La actriz Lucero habló de su percepción como madre. / Foto: Mezcalent.

Estas declaraciones de Lucero refuerzan la idea de que cada familia tiene su propia dinámica y que lo más importante es el bienestar de los hijos. No es sorprendente que la cantante decida mantenerse al margen de la polémica, ya que estos asuntos personales pueden ser complicados y no resulta apropiado opinar sobre ellos públicamente.

“Estaría padre (lindo). Pienso que la bioserie de Lucero sería como una historia, por así decirlo, de éxito. Porque en mi vida, afortunadamente, no ha habido momentos trágicos, complicados, graves que, a veces, en las historias son muy entretenidos porque le dan un toque melodramático importante. Entonces, no sé si eso fuera entretenido, para mí lo sería. Pero bueno, a ver si más adelante se da”, agregó a los medios de comunicación tras saber si le gustaría llevar su experiencia personal a un servicio de streaming.

