Luis Quiñones responde las críticas en su contra: “Llegan los partidos en los que seré importante”

El futbolista colombiano y figura icónica de los Tigres de la UANL a lo largo de las últimas temporadas, Luis Quiñones, se ha visto envuelto en una serie de críticas en su contra por parte de la afición del cuadro universitario debido al rendimiento que ha mostrado en el presente torneo Clausura 2024 de la Liga MX; a pesar de esto el jugador destacó que está enfocado en seguir apoyando al club en cada una de las jornadas que restan de la competencia para poder intentar el pase a la Liguilla y posteriormente levantar el trofeo de campeón.

Estas declaraciones las realizó el volante cafetero durante una conferencia de prensa en la que se mostró abierto a las críticas que han surgido en su contra y las tomó como un mecanismo para seguir esforzándose en mejorar y así tener un rendimiento mucho más eficaz en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX para ser un pilar importante para los felinos en su búsqueda por el título.

“En lo personal hay que aceptarlas, para nosotros son normales las críticas. Trabajo siempre parar aportarle al equipo cuando sea requerido y se van acercando los partidos importantes, donde yo creo que voy a ser muy importante”, expresó Quiñones.

Luis Quiñones apenas acumula un total de 152 minutos disputados en el torneo Clausura 2024 de la Liga MX al no recibir el respaldo esperado por parte del cuerpo técnico; el volante también acumula en Concachampions un total de 304 minutos en 10 partidos disputados desde el arranque del torneo.

“Los cierres de torneo son los partidos más importantes, de acuerdo cada semestre, cada vez me preparo mejor, siempre lo he hecho, trato de estar bien para aportar al equipo, no tanto en lo personal, después de tantos años se lo que se juega, se lo que significa estar en Tigres. El futuro no lo sabemos, mi cabeza está aquí, tengo un contrato, tengo mis hijos viven aquí, tengo muy buena relación con toda la gente del club, me siento querido por ellos y vamos a esperar. Lo importante es ganar mañana, ir a fecha FIFA para poder trabajar, recuperar compañeros y arrancar la recta final, donde todos queremos estar”, enfatizó.

Para finalizar, Luis Quiñones reconoció que la visita de Lionel Messi y el Inter Miami de la Major League Soccer a Sultana del Norte por el partido que disputarán ante Rayados de Monterrey representará un paso importante para el fútbol mexicano, debido a que están hablando de una de las figuras más importantes del planeta en el balompié.

“Para la gente del fútbol es importante, para nosotros como jugadores, para la gente que le gusta el fútbol, aficionados, de tener al mejor jugador de la historia del fútbol en nuestra ciudad, es algo lindo, todo el mundo debe disfrutar. Nosotros trabajaremos pensando en nosotros, sabemos que lo vamos a enfrentar luego, pero pensamos en Mazatlán, sumar de a tres, volver a desplegar ese fútbol que hemos demostrado durante muchos años y que todos sigamos por ese buen camino”, concluyó el jugador.

