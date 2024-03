Marco Rubio: Miembros del Tren de Aragua no cometen delitos porque son venezolanos, es porque son criminales

El senador republicano de Florida, Marco Rubio, aclaró el viernes que la implicación de miembros de la peligrosa organización criminal Tren de Aragua en crímenes en Estados Unidos no debe llevar a la estigmatización de los migrantes indocumentados que escapan de la miseria en Venezuela.

“Que quede algo muy claro sobre el Tren de Aragua”, manifestó el político de origen cubano en la red social X. “Estas personas no están cometiendo delitos porque son venezolanos, están cometiendo delitos porque son criminales”, agregó en la publicación, que acompañó con una imagen en la que se observan los rostros de algunos extranjeros indocumentados que han sido detenidos en territorio estadounidense y que tendrían vínculos con ese grupo.

Un grupo de congresistas pidió en una carta al presidente Joe Biden que declare al Tren de Aragua como una organización criminal transnacional. Describió a la agrupación como un “ejército criminal” que opera desde una prisión en Venezuela y que ha expandido su brutalidad y caos a ciudades y pueblos de Estados Unidos.

Los senadores, entre los que se encuentra Marco Rubio, argumentaron asimismo que la designación permitiría desplegar los recursos necesarios para frenar su actividad delictiva y proteger a las comunidades estadounidenses.

Tren de Aragua: ¿es posible el control desde Venezuela?

El abogado criminalista venezolano Fermín Mármol García, director del Instituto de Ciencias Penales, Criminalísticas y Criminológicas de la Universidad Santa María, en Caracas, dijo a finales de 2022 en una entrevista con el diario El Nacional que no había indicios que confirmaran que manejara desde una prisión “como una marioneta” las estructuras delictivas que se encontraban en países de la región como Chile, Ecuador, Perú y Colombia. Y explicó que lo más probable es que una minoría de delincuentes, que se espació por la región, estaba usando falsamente el nombre del Tren de Aragua.

“Encontraron en el crimen el facilismo y lo están poniendo en práctica de forma violenta en países suramericanos. Estoy convencido de que utilizan las siglas del Tren de Aragua para infundir terror en los propios venezolanos, que son sus primeras víctimas. Porque las primeras víctimas de estos delincuentes que se autodenominan y autoproclaman Tren de Aragua son los venezolanos que también están en el corredor humano”, expresó.

“No me he topado con pruebas que desde Chile, Ecuador, Perú y Colombia le están enviando dinero al jefe del Tren de Aragua, y si eso se pudiese probar, estoy seguro de que la mayoría de las bandas criminales que se autodenominan Tren de Aragua no tienen esa conexión. Puede existir, hipotéticamente hablando, que alguno realmente tenga conexión directa con la estructura del Tren de Aragua desde la cárcel de Tocorón, no podemos descartarlo, pero prefiero ser cauto”, añadió el experto.

Diego Ibarra, hermano del sospechoso de asesinar a una universitaria en Georgia, permanecerá en la cárcel después de que la Fiscalía de Estados Unidos lo vinculara con la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Foto: Fiscalía Federal Distrito Medio Georgia / EFE

Para la fecha en la que Fermín Mármol García hizo esas declaraciones existía todavía la cárcel de Tocorón, desde donde operaba el Tren de Aragua y donde se encontraba recluido su líder Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero. Sin embargo, horas antes de un amplio operativo policial y militar en ese peligroso centro de detención en septiembre pasado, el sujeto logró fugarse y no se tiene información sobre su ubicación.

Un reportaje publicado por The New York Post en febrero de este año, señala que Niño Guerrero podría estar escondido en Estados Unidos. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dicen que el líder de la pandilla escapó de su prisión después de una redada militar venezolana el año pasado y podría estar escondido en Estados Unidos”, publicó el periódico neoyorquino.

Investigación preliminar contradice que el Tren de Aragua sea una megabanda continental

Fermín Mármol García declinó recientemente a hacer declaraciones a El Diario de Nueva York porque en la actualidad está haciendo un estudio “muy minucioso” del Tren de Aragua y prefirió no “contaminar” la investigación formal de la universidad.

El experto solo se limitó a decir: “Los hallazgos (de la investigación) contradicen en fase preliminar el pensamiento, las declaraciones y los estudios previos de llevar al Tren de Aragua a una megabanda continental”.

Si bien se había señalado en años anteriores la llegada de los delincuentes de esa organización delictiva a Estados Unidos, no fue sino hasta los últimos meses cuando esa información comenzó a ser confirmada por autoridades estadounidenses. Un caso reciente es el de Diego Ibarra, hermano del sospechoso de asesinar a una universitaria en Georgia, quien permanecerá en la cárcel después de que la Fiscalía de Estados Unidos lo vinculó con la pandilla venezolana.

