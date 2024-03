Osmel Sousa da nuevos detalles de su contrato con la organización Miss Universo

Osmel Sousa, también conocido como el ‘Zar de la Belleza’, fue contratado por la organización Miss Universo y recientemente ha revelado detalles de su rol dentro del certamen de belleza más importante.

En una entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta, para la emisora radial Onda La Superestación, el cubano comentó: “Yo también me sorprendí mucho cuando la dio el propietario del certamen, aunque ya lo veníamos conversando desde hace meses, pero no se había concretado nada”.

El experto en misses indicó que ya han comenzado a trabajar y que está feliz con el nombramiento que recibió.

Acerca del cargo que le dieron, Osmel Sousa explicó que sabe poco acerca de esto. “Ellos lo que quieren es que yo esté con la organización, me imagino que supervisando algo, porque ahora tenemos que tener otras reuniones para finiquitar algo”.

Adelantó que estará viajando entre el país caribeño y México, porque fue algo que acordó con su contrato. “A mi no me gusta dejar Venezuela para nada”.

Respondió a los comentarios de que Venezuela no iba a ganar ahora en adelante porque él está dentro de la organización: “Yo no soy de las personas que toma represalia, yo no odio a nadie ni tengo que ver con nadie, cada quien que haga lo suyo”.

Esta declaración la hizo debido a la forma en la que salió del Miss Venezuela, lo que para muchos significaría ahora un motivo de venganza en contra de la organización nacional.

Osmel Sousa destacó que no tendrá nada que ver con franquicias y cree que no tendrá preferencias con ningún país.

“Ni voy a perjudicar, aunque si en algo puedo ayudar un poquito, va a pasar”, comentó.

El talentoso hacedor de reinas reaccionó también a Ileana Márquez, la modelo que representará a Venezuela en la edición de este año en México.

“Yo la tuve en mi concurso y ella es una buena candidata”, dijo para explicar que la historia de vida de ella le gusta porque es una mamá.

Luego de esto, explicó: “Ahora ella está mucho mejor, yo no la veo como una mala candidata, es una excelente candidata”.

Sigue leyendo