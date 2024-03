Zinedine Zidane volverá a jugar en el estadio Santiago Bernabéu la próxima semana

El exjugador y técnico francés, Zinedine Zidane, regresará al estadio Santiago Bernabéu en el Corazón Classic Match de la semana próxima ante el Porto Vintage.

El partido se disputará el sábado 23 de marzo tras no haberse disputado desde 2019 debido a la pandemia. Es, además, otro cierre más de una herida que se abrió en 2021, cuando el propio Zidane decidió dejar por segunda vez el banquillo blanco.

🪄 Uno de los iconos del club vuelve al Corazón Classic Match 2024…

🤍 Zinedine Zidane 🤍

🎟️ ¡No te lo pierdas!#FundaciónRM | #CCM2024 — Fundación Real Madrid (@Fun_Realmadrid) March 8, 2024

Tras el anuncio de la presencia de Zidane en el Bernabéu (se deja caer para ver algún que otro partido por el coliseo blanco) se ha hecho oficial la nueva colección de Y-3 del diseñador japonés Yamamoto para el club de Concha Espina, en el que aparecen Bellingham y el propio Zidane.

Un Bellingham al que el propio Zinedine invitó a presenciar en su palco la final de la Champions de 2022. Ahora, y con el más que posible desembarco de Mbappé en el Madrid, Zidane está de vuelta.

Zidane se apunta a regresar a la dirección técnica

Zidane terminó su segunda etapa en el Real Madrid en junio de 2021. Casi tres años después, el francés no ha vuelto a sentarse en ningún banquillo, ya que la leyenda del conjunto blanco nunca se ha visto entrenando a un equipo por entrenar y está esperando a que le llegue una oportunidad que le llene de verdad.

Su ilusión era entrenar a la Selección francesa, pero Deschamps renovó y esa vía está actualmente cerrada, pero todo puede cambiar después de la Eurocopa que se juega este verano en Alemania.

Hace algunas semanas, Zidane aseguró que en algún momento le gustaría volver a entrenar: “¿Un día entrenar en Italia? ¿Por qué no? Cualquier cosa puede pasar, pero de momento estoy haciendo otra cosa. Estoy seguro de que volveré al banquillo, me gustaría volver a entrenar”.

“Marcello Lippi fue quien me hizo venir a la Juventus, el primero que creyó en mí y me dejó jugar. No fue fácil para él, yo venía de Francia, todo era diferente, pero Lippi me hizo convertirme en lo que más tarde me convertí. Como jugador tuve grandes entrenadores como Lippi o Ancelotti, pero cada uno tiene que seguir su propio camino”, terminó diciendo el francés.

