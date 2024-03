Donald Trump vaticina un “baño de sangre” si pierde las elecciones presidenciales de noviembre

Donald Trump dijo en un mitin en Ohio que si no resulta elegido, habrá un baño de sangre para Estados Unidos, no aclaró a qué se refería, pero el republicano no ha reconocido su derrota ante Joe Biden y está acusado de haber instigado el asalto al Capitolio