“Es por toda Latinoamérica”: Bayron Matos, el dominicano que sueña con llevar la NFL a su país

Bayron Matos, un jugador dominicano que forma parte del programa “International Player Pathway” de la National Football League, expresó su sueño de representar a su país y a toda Latinoamérica en la NFL.

Nacido en Santo Domingo, Matos es el único jugador latinoamericano entre los 15 seleccionados del programa “International Player Pathway” de este año.

“Llevar a mi país a la NFL es un sueño que poco a poco se hace realidad. Me motiva día a día, pero va más allá de mi país, es por toda Latinoamérica que sería un gran orgullo jugar en la NFL”, aseguró Matos a en una entrevista concedida a EFE.

Con 23 años, 2.06 metros de altura y 131 kilos de peso, Matos ha tenido una trayectoria deportiva que lo ha llevado desde el béisbol en su juventud hasta el baloncesto. A los 16 años, se mudó a Estados Unidos para perseguir su sueño de jugar baloncesto, pero fue en el fútbol americano donde finalmente encontró su lugar.

Matos recuerda con cariño su infancia en Santo Domingo, donde compartía una pequeña casa con su madre y su hermano. Su madre siempre soñó con verlo triunfar como pelotero, pero él siempre sintió que su destino estaba en otro lugar.

“Todos me veían como un jugador de pelota, pero yo no. Lo hice por mi mamá, porque a ella le gustaba y la hacía feliz y yo quería hacerla feliz. Pero no era mi objetivo ser jugador de béisbol a pesar de que era muy bueno”, recordó con voz grave y poderosa.

En 2022, Matos se unió al programa de fútbol americano de la Universidad del Sur de Florida y desde entonces ha estado trabajando arduamente para alcanzar su meta de llegar a la NFL. Recientemente, fue seleccionado para el programa ‘International Player Pathway 2024’, un paso más hacia su sueño de jugar en la liga más importante de fútbol americano.

“Ir a Estados Unidos y tener mi propia cama fue increíble. Vivir la Navidad aquí como la veía en televisión. Me gustan los regalos bajo el árbol, el Día de Acción de Gracias. Ha sido un viaje increíble que apenas comienza”, comentó.

A pesar de las dificultades que ha enfrentado como inmigrante, Matos se siente agradecido por la oportunidad que ha tenido de perseguir su sueño en Estados Unidos. Su objetivo va más allá de su carrera deportiva, ya que espera inspirar a otros latinos a seguir sus sueños, sin importar los obstáculos que puedan enfrentar.

