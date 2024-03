Aaron Rogers pretende jugar “tres o cuatro temporadas más” con los New York Jets

Luego de 18 temporadas en la NFL con los Green Bay Packers. El legendario quarterback Aaron Rodgers firmó con los New York Jets para la temporada 2023/2024. Lo que sería el segundo equipo en la liga para el experimentado mariscal.

Sin embargo la aventura de Rodgers en Nueva Jersey no empezó de la mejor manera. Pues en su debut ante los Buffalo Bills, el quarterback se rompió el tendón de Aquiles apenas en la segunda jugada del partido, lo que lo dejó fuera de acción por el resto de la campaña.

A pesar de ser una de las peores lesiones para un deportista y que en tiempo promedio toma de seis a ocho meses en recuperarse. Rodgers logró estar prácticamente al 100% en solo cuatro meses, lo que para su avanzada edad sorprendió bastante.

Ahora a sus 40 años Rodgers quiere seguir en la élite del fútbol americano y aún ve lejos su retiro. Incluso pretende jugar varias temporadas más con los New York Jets, pues en su primer año prácticamente no pudo estar en el campo de juego.

Aaron Rodgers, quarterback de los Jets. Crédito: AFP / Getty Images

Para lograrlo Rodgers sabe que necesita estar al 100% y que la salud acompañe el andar del veterano jugador, quien este año cumplirá 41 años, pero que se ve jugando por varias temporadas más en la NFL.

“Tengo la esperanza de poder jugar dos, tres o cuatro años más, pero es necesario tener algo de buena suerte para hacerlo”, comentó Rodgers en el en el podcast Look Into It.

Actualmente Rodgers irá por su segundo año de contrato con los Jets. Un acuerdo que se pactó en dos temporadas a cambio de $75 millones de dólares, sin embargo este vínculo podría ampliarse dependiendo de ambas partes y el rendimiento que pueda dar el quarterback en la venidera temporada.

Aaron Rodgers podría ser candidato a la vicepresidencia de EE.UU.

Hace poco Rodgers fue noticia fuera del deporte ya que Robert F. Kennedy Jr., futuro candidato a las elecciones de Estados Unidos, estaría considerando al quarterback de los Jets en nombrarlo como su compañero en la fórmula a la candidatura presidencial, elogiando sus políticas y creencias. Además se cree que los dos comparten una buena relación.

Sin embargo la posibilidad de que Rodgers sea candidato a vicepresidente de EE.UU. parece estar un poco alejada. Pues el propio jugador a expresado su deseo de seguir jugando al fútbol americano, por lo que el camino de la política no parece ser una opción para el quarterback por ahora.

