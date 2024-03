Pence dice que es “inaceptable” que Trump llame “rehenes” a los acusados ​​del 6 de enero

El exvicepresidente Mike Pence dijo el domingo que es “inaceptable” que el expresidente Donald Trump llame “rehenes” a los acusados por asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021, luego de la victoria de Joe Biden en las presidenciales de 2020.

“Creo que es muy desafortunado. En un momento en que hay rehenes estadounidenses retenidos en Gaza, el presidente o cualquier otro líder se referiría a las personas que se mueven a través de nuestro sistema de justicia como rehenes”, dijo Pence en “Face the Nation” de CBS News.

“Y es simplemente inaceptable”, añadió, según recogió The Hill.

Pence, quien fuera vicepresidente de Trump y quien dijo esta semana que no apoyaría su candidatura en estas elecciones, subrayó la gravedad del asalto al Congreso ese 6 de enero. Hay que recordar que, ese mismo día, una turba de seguidores del expresidente gritaron afuera del Capitolio: “¡Cuelguen a Mike Pence!”, luego de que el entonces vicepresidente se negara a revertir los resultados de las elecciones.

“Estuve allí el 6 de enero. No tengo ninguna duda, Margaret, de que algunas personas quedaron atrapadas en el momento y entraron al Capitolio y ciertamente tienen derecho al debido proceso legal por cualquier actividad no violenta ese día”, dijo en la entrevista, según The Hill.

No obstante, añadió: “Pero las agresiones a agentes de policía en última instancia en un entorno que se cobró vidas es algo que creo que fue trágico ese día, y nunca lo minimizaré”.

Trump se ha referido en varias ocasiones a los asaltantes del Capitolio como “rehenes” y “patriotas”. Asimismo, ha prometido que, de llegar nuevamente a la Casa Blanca, los va a liberar. El sábado, durante un mitin, el expresidente dijo refiriéndose a ellos:

“Han sido tratados terrible y muy injustamente, y usted lo sabe, y todo el mundo lo sabe. Y vamos a trabajar en eso pronto, el primer día que asumamos el cargo, vamos a salvar a nuestro país y vamos a trabajar con la gente para tratar a esos increíbles patriotas y ellos fueron y son increíbles patriotas”.

Más allá del 6 de enero

Sin embargo, Pence argumentó que la razón por la cual no apoyará la candidatura de Trump en estas elecciones van más allá de lo que sucedió el 6 de enero en el Capitolio.

“La cuestión de la lealtad a la Constitución no es un asunto menor, pero no es sólo eso”, dijo Pence en la entrevista, según The Hill.

“La razón por la que no puedo, en conciencia, respaldar a Donald Trump este año también tiene que ver con el hecho de que se está alejando. No sólo por mantener la fe en la Constitución ese día. Pero también Margaret, con un compromiso con la responsabilidad fiscal, un compromiso con la santidad de la vida, un compromiso con el liderazgo estadounidense en el mundo”, añadió.

Pence señaló el reciente cambio de rumbo de Trump sobre la cuestión de una posible prohibición de TikTok.

“Quiero decir, el cambio de rumbo del presidente la semana pasada en TikTok, luego de una administración en la que literalmente cambiamos el consenso nacional sobre China, es la razón por la que, después de mucha reflexión, llegué a la conclusión de que no puedo respaldar la agenda que lleva Donald Trump en este debate nacional”, aseveró.

