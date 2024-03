¿Qué pasa si solicitaste el permiso para trabajar legalmente en EE.UU. y no firmaste el formulario?

El proceso de solicitud de permisos de trabajo para inmigrantes en los Estados Unidos enfrenta una serie de desafíos logísticos que podrían resultar en rechazos y demoras significativas en el procesamiento de las solicitudes.

Ezequiel Hernández, abogado especializado en inmigración, advirtió en una entrevista con Univisión sobre las consecuencias graves que pueden surgir cuando el formulario de solicitud no está debidamente completado.

Señaló que uno de los errores más comunes es la falta de firma en el formulario de solicitud (Formulario I-765) y aseguró que, aunque pueda parecer trivial, tiene repercusiones devastadoras para los solicitantes. Cuando el formulario no tiene la rúbrica, dijo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos rechaza la solicitud y la devuelve al solicitante.

Hernández explicó asimismo que este rechazo no solo significa un retraso en el proceso de obtención del permiso de trabajo, sino que también puede tener un impacto significativo en la vida del solicitante. La falta de firma en el formulario puede llevar a la pérdida de oportunidades laborales, ya que el permiso de trabajo no será otorgado hasta que se corrija el error y se vuelva a presentar la solicitud.

“Si no está firmado, simple y sencillamente lo ponen una vez más en ese sobre y lo regresan, lo rechazan. Obviamente en el historial o en el proceso migratorio tal vez no tenga un impacto grande, pero en la vida de esa persona el permiso de trabajo no se va a dar y, aparte de eso, ahorita con las demandas que tiene Uscis de tiempo para que le regresen ello, para saber ese error, se va a tardar cuatro o cinco semanas después de que se mandó, se pierde mucho tiempo y tal vez hasta tu trabajo”, explicó el abogado.

Destacó además el tiempo adicional que se pierde debido a este error.

Con el Uscis enfrentando una alta demanda y largos tiempos de espera para el procesamiento de solicitudes, señaló, corregir un error en el formulario puede llevar meses en lugar de semanas. Esto crea frustración y ansiedad adicionales para los solicitantes, quienes pueden depender del permiso para mantenerse económicamente durante su estadía en los Estados Unidos.

Sigue leyendo:

• 10 empleos donde puedes ganar más de $50 dólares la hora o hasta más

• Creía que su proceso de ‘green card’ tardaría más de un año y se la dieron en cuatro meses

• USCIS aumenta el precio para ciudadanía a partir del 1 de abril, pero no para todos