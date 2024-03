Donald Trump afirmó que sus palabras sobre el “baño de sangre” fueron sacadas de contexto

El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump se vio envuelto en una nueva controversia luego de sus declaraciones durante un mitin en Ohio el pasado sábado y se vio obligado a aclarar sus palabras sobre un “baño de sangre” después de que generaran un intenso debate y aseguró que fueron tergiversadas por los medios de comunicación y en las redes sociales.

En el discurso que pronunció en Ohio, actual precandidato republicano abordó varios temas, incluida su visión para proteger la industria automotriz, un sector crucial en el estado. Sin embargo, fueron sus palabras sobre un posible “baño de sangre” si perdía las elecciones lo que desencadenó la controversia.

Según señaló la agencia de noticias EFE, declaró: “Si no resulto elegido, habrá un baño de sangre. Va a ser un baño de sangre para el país”. Estas palabras provocaron reacciones inmediatas tanto de sus seguidores como de sus críticos.

Ante la polémica desatada, el exmandatario utilizó su plataforma Truth Social para aclarar sus comentarios.

Afirmó que cuando mencionó un “baño de sangre” se refería específicamente a la cada vez más reducida fabricación de automóviles en el país. Denunció además a los medios como “mentirosos” por utilizar “un video editado” para manipular sus declaraciones.

“Los medios falsos dieron mucha importancia a las palabras ‘baño de sangre’, a sabiendas de que se trataba de la cada vez más reducida fabricación de automóviles. ¡Son muy malos!”, expresó.

La campaña de Joe Biden también reaccionó

Esta explicación no frenó el debate sobre el verdadero significado de sus palabras. Mientras algunos seguidores respaldaban su versión y lo defendían de lo que consideraban una distorsión mediática, otros cuestionaban la idoneidad de sus expresiones y su impacto en el clima político del país, señaló EFE.

El equipo de campaña del actual presidente, el demócrata Joe Biden, también reaccionó ante las declaraciones de Trump. Según EFE, en un comunicado emitido el mismo sábado, los demócratas calificaron al candidato republicano de “perdedor” y lo acusaron de querer repetir el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

La controversia no se limitó únicamente a las declaraciones sobre el “baño de sangre”. Durante su discurso en Ohio, Trump también generó controversia al poner en duda la humanidad de algunos migrantes indocumentados. “No sé si se les puede llamar personas. Opino que en algunos casos no son personas, pero no puedo decir esto”, expresó el expresidente.

Ante la creciente controversia, varios miembros prominentes del Partido Republicano salieron a matizar las palabras de Trump. El congresista republicano Mike Turner explicó en una entrevista con la cadena ABC que las declaraciones sobre el “baño de sangre” se referían a la industria automotriz, mientras que otros senadores republicanos sugirieron que Donald Trump hablaba más sobre una posible crisis económica que sobre violencia callejera.

La retórica incendiaria de Trump ha sido una característica constante de su carrera política. Desde su primera campaña presidencial hasta su mandato en la Casa Blanca, el expresidente ha generado numerosas controversias con sus comentarios controvertidos y su estilo confrontativo.

Trump, quien nunca ha reconocido su derrota contra Biden en las elecciones presidenciales de 2020, continúa siendo una figura polarizadora en la política estadounidense. A medida de que avanza la campaña electoral, sus declaraciones son objeto de escrutinio y debate.

Con su nominación presidencial asegurada en las primarias republicanas, Trump se prepara para enfrentarse nuevamente a Biden en las elecciones de noviembre.

