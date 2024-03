El Vive Latino nos hizo perder la voz de tanto gritar y a otros nos salvó en medio de la oscuridad

El Vive Latino volvió reunir las voces de todos los amantes de la música. Reunió a todos aquellos que entienden que esta rama del arte es de todos y en completa armonía amalgamó las emociones de miles de personas que a una sola voz cantaron a todo pulmón lo mejor del repertorio de Hombres G, Fito Páez, Panteón Rococo, Maná, Jorge Drexler, Belanova, Panteón Rococo, Billy Idol y Kings Of Leon, entre otros.

Hombres G hizo estallar los corazones de muchos en el Vive Latino. / Foto de Ginnette Riquelme. / AP Crédito: Ginnette Riquelme | AP

Los conciertos, todos, cumplieron con los horarios establecidos. Nadie se retrasó y el público pudo desplazarse de un espacio a otro sin problemas.

Este festival, de fama rockera, se vivió según las voces de sus asistentes de manera diferente. Para empezar había abundancia de agua, bebidas y comidas. También hubo actividades variadas en las que el público podía disfrutar previo a cada presentación. Vi bebés. Niños y niñas disfrutando de la buena música. Vi familias enteras conformadas por diferentes generaciones disfrutando de Hombres G y de Maná, por ejemplo.

El trabajo de los artistas mexicanos, por otra parte, también se hizo presente y muchos de los asistentes salimos de ahí con recuerdos de este Vive Latino que sin duda alguna le ha permitido a muchos comprometerse con volver. El Vive Latino se inmortalizó en las manos de muchos de sus artesanos locales.

Otro aspecto importante dentro da la organización de este festival es que Amazon Music, además, entiende que la música es de todos, por esta razón permitieron que el contenido fuese gratuito para todo el mundo. Literal.

A través del canal de Amazon Music en Twitch, la aplicación Amazon Music estuvo emitiendo todos y cada uno de los conciertos que se realizaron en el Vive Latino. La plataforma se mantuvo emitiendo más de 12 horas de streaming y personas desde Argentina, Alemania, El Salvador y Estados Unidos -el mundo entero- pudo disfrutar de la música en vivo de sus artistas favoritos.

Maná vibró con la energía de un público que cantó cada canción de principio a fin. / Foto de Ginnette Riquelme. / AP Crédito: Ginnette Riquelme | AP

Amazon Music: Cómo y cuándo ver el Vive Latino desde cualquier parte del mundo

Muchos al día de hoy seguimos escuchando a Fito Páez en el Vive. Su voz, su música, su presencia se clavó en la memoria de todos. La esencia de lo que tan bien sabe hacer deleitó a fans que desde España, México, El Salvador, Argentina y Estados Unidos se habían reunido para verle interpretar.

Hombres G. No hubo canción que el público no cantara o gritara. Muchos salimos afónicos después de escucharlos. Muchos salimos con una sonrisa en el rostro al ver la energía que desbordaron cuando interpretaron sus grandes éxitos y es que nadie, ninguno de los músicos presentes decepcionó.

Seguridad, paramédicos, alimentos… y la bondad de los mexicanos

La organización del Vive Latino se encargó de que todos sus asistentes vivieran lo mejor de la música, permitiendo que todos disfrutaran de este fin de semana con total seguridad. Para empezar, dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez hubo vigilancia constante. Cada zona contaba además con un espacio específico de baños, puestos de comida y paramédicos.

Principalmente, puedo dar fe de la bondad de los mexicanos luego de mi experiencia dentro del festival. El sol deshidrató a algunos, incluyéndome, razón por la cual empecé a sentirme muy mal, de verdad. Me costaba respirar y varias partes de mi cuerpo empezaron a contraerse. Me costaba hablar y poco a poco sentía como mi cuerpo perdía fuerza. Entré en pánico pensando que existía la gran posibilidad de desmayarme en un lugar desconocido. Tuve mucho miedo. Cerraba mis ojos y en mi mente me veía tirada en el suelo y sola. ¡Claro que tuve mucho miedo!

Las personas que estaban cerca de mi empezaron a pedir ayuda. Yo los escuchaba a lo lejos. Sonaban como dentro de un túnel lejano, pero los escuchaba. Me aferraba a la realidad, como un intento de protegerme a como diera lugar.

Alguien se acercó a mi. Levanté la cabeza intentando respirar. Lo vi y sin hablar le pedí que se quedara conmigo. Al verme los ojos llenos de terror y sin fuerzas tomó mi mano indicándome que todo iba a estar bien. Llamó por radio a los paramédicos, contactó a las personas que estaban conmigo y solicitó una silla de ruedas. Nunca me abandonó. Estuvo conmigo sosteniendo mi mano hasta que llegaron mis amigos. Me llevó de la mano hasta la silla de ruedas y ya en manos de los especialistas se despidió de mí.

Horas después y con electrolitos suficientes ya mi cuerpo empezó a reaccionar. Mis amigos se volvieron mis mayores protectores: Jo, Fede, Óscar, Daniella, Phillip, Manuel, Max, Cynthia, Alán, Jennifer… Todos caminaron conmigo, cerca de mí. Unos corrieron a buscarme comida. Otros me abrazaban dándome ánimos y fuerzas. ¡Todo iba a estar bien! A todos gracias totales.

Al día siguiente regresé al festival con más fuerza y dispuesta a vivir y disfrutar de una de las experiencias más bonitas: escuchar, cantar y gritar cada canción con la gente más hermosa del mundo: los mexicanos.

Volví al mismo lugar en el que casi perdí el conocimiento el primer día. Encontré a quien me había sostenido la mano. Pensé que no me iba a recordar porque, obvio, para ese momento ya él había visto a cientos de miles de personas. ¡Me reconoció! “Qué bien que ya te sientas mejor”, me dijo. Lo vi a los ojos y le sonreí dándole las gracias por no haberme dejado. Esta vez al despedirme yo le ofrecí mi mano, dándole las gracias de todo corazón, porque no me abandonó.

¡Gracias México por tu gente linda!

