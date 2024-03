Hispana que dejó morir a su bebita en casa de Ohio para irse de vacaciones a Puerto Rico rompió en llanto en plena audiencia de sentencia

Nueva York – Kristel Candelario, la madre sentenciada en Ohio a cadena perpetua por la muerte de su bebé de 16 meses a quien dejó sola en una vivienda para irse de vacaciones a Puerto Rico, rompió en llanto en medio de la audiencia de sentencia realizada este lunes.

Antes del anuncio de la condena de cadena perpetua, Candelario, una ecuatoriana de 31 años, le manifestó al juez del condado Cuyahoga, Brendan J. Sheehan, estar muy dolida por lo que pasó.

“Hay mucho dolor con respecto a la pérdida de mi bebé Jailyn. Estoy muy dolida por todo lo que pasó. No estoy tratando de justificar mis actos, pero nadie sabe cuánto yo estaba sufriendo y por lo que estaba pasando. Todos los días le pido perdón a Dios y a mi hija Yailin. Soy una persona creyente de Dios y reconozco hoy que todos y todas, en muchas ocasiones, somos tentados por el enemigo. Dios y mi hija me han perdonado”, expuso la mujer en español.

Candelario procedió a pedir perdón a otros parientes afectados por su acción, como su otra hija y sus padres.

“Quisiera pedir perdón también a mi hija Amaya y a mis padres. No se imaginan cuán unida yo era a mi hija Jailyn y Amaya; y cuánto nos amábamos todas. Extraño mucho a mis hijas”, expresó.

“Hoy, nada puede devolverme a Jailyn, y no pasa un día que no deje de pensar en ella. Le pido a Dios que algún día pueda volverla a ver y poder retomar junto con Amaya que es nuestra única esperanza el día de hoy”, puntualizó en el mensaje traducido al juez por uno de sus abogados.

Padres de Kristel Candelario insistieron en supuestos problemas mentales

La madre y el padre de la mujer, Ketty Torres y Klever Calendario, respectivamente, pidieron clemencia para su hija.

“Con el corazón partido en mil pedazos, pero desde el amor y sostenida por Dios, estoy aquí para decirle al mundo que mi hija salió de un hogar donde se creó una relación de humanismo, valores, creencias, afectos, calidez, donde lo más importante era la familia. Kristel creció y se formó en un ambiente sano junto a sus padres, protegida y amada. Realizó sus estudios en nuestro país natal Ecuador escogiendo la misma profesión de su abuelo y sus padres, la docencia”, inició Torres.

La mujer alegó que su hija ha batallado por años con problemas mentales.

“Sus años de edad adulta fueron marcados por problemas de salud física y sentimental que no siempre terminaron de la mejor manera. Su salud emocional se vio afectada en más de una ocasión. Pero, entre trabajo, responsabilidades y el día a día, en un ir y venir no logró priorizar la importancia de un tratamiento continuo, por lo que la depresión y la ansiedad y el trastorno de neurosis de conversión fueron ganando terreno en su vida, razones por las que siempre sufría desmayo y pérdida de conocimiento”, agregó la progenitora.

“Con esto no quiero victimizar ni justificar a nadie, solo mirar el yo interior de quien hoy está aquí sentada siendo juzgada”, aclaró.

“Señores, las enfermedades de salud mental no se reflejan en el rostro ni en una foto. Nacen y se quedan en el alma. Solo un tratamiento a tiempo y eficaz con ayuda de terapistas y médicos ayudan a mejorarlo”, prosiguió.

La abuela de la víctima además argumentó que nunca imaginó que la situación emocional de su hija se tradujera en la tragedia.

“Mi hija no tenía calidad de vida, porque ella no podía pausar el trabajo. Nunca nadie imaginó que este sufrimiento terminaría en tragedia. Y hoy aquí quiero decirle a Jailyn, que eres nuestro ángel, Jailyn. Tu recuerdo vive en nosotros; siempre te amaremos…”, declaró Torres entre llanto al tiempo que se disculpó por no ayudar lo suficiente a su hija y nieta.

El padre también insistió en la presunta incapacidad mental de su hija para hacer frente a las situaciones diarias.

“Estoy aquí consternado por todo lo sucedido; dándole apoyo moral y espiritual a nuestra hija. Pido compasión, comprensión, empatía, misericordia para un ser humano que ha tenido una etapa de su vida cargada de mucho estrés y preocupaciones. Las enfermedades mentales y emocionales no avisan. Cada persona es un mundo, y el mundo interior de mi hija se convulsionó. Sin darnos cuenta, la depresión, la ansiedad, la envolvieron hasta hacerle perder el juicio y la razón”, sostuvo el progenitor.

Candelario se declaró culpable en febrero pasado de homicidio con agravantes y de poner en riesgo a un menor. Como resultado de ese acuerdo, los fiscales desestimaron dos cargos de homicidio y uno más de agresión agravada.

Madre dejó sola por 8 días a la menor en vivienda

En junio de 2023, Candelario dejó sola a su bebé durante unos 8 días en una vivienda, para irse de vacaciones a Puerto Rico y a Detroit, Michigan.

Candelario admitió que abandonó a la pequeña sin cuidado dentro de la casa en Cleveland del 8 al 16 del referido mes.

La Policía encontró a la niña envuelta en sábanas sucias, con heces y orina en la vivienda ubicada en Lorain Avenue y West 97th Street.

La menor murió de hambre y deshidratación severa, según detalló en corte Elizabeth Mooney, la médico forense del condado.

Desde su última visita al médico, dos meses antes de su muerte, la menor bajó siete libras. Cuando recuperaron su cuerpo, pesaba 13 libras.

Por su parte, Michael C. O’Malley, fiscal del caso, planteó que Jailyn era una hermosa niña que fue sacada de este mundo debido al inimaginable egoísmo de su madre.

La sentencia de cadena perpetua contra Candelario excluye el derecho de salir en libertad condicional.

En declaraciones a Noticias Telemundo en junio del año pasado, el padre de Jailyn, Henry García dijo que nunca pensó que su expareja podría cometer un crimen de ese tipo.

“Yo nunca pensé que ella podía hacer eso. Imagínate, era mi sangre, era la sangre de ella”, declaró progenitor.

Desde Ecuador donde reside, el hombre solicitó que le concedieran una visa humanitaria para viajar a EE.UU. y despedirse de su hija.

No está claro si la solicitud fue concedida.

Sigue leyendo:

Ecuatoriano pide visa humanitaria para despedirse de su bebita de 16 meses que murió luego de que madre la dejara sola para irse de vacaciones a Puerto Rico