La Bebeshita publica fotos viejas de Isis Serrath y la señalan de querer perjudicarla

A mi me caga Serrath, pero Bebeshita no se metió 3 horas llorando que porque MP le hizo bullying por su cuerpo y a ella le afectaba por la inseguridad que tenía por su físico? no era la misma que decía que ella no se metía con el físico de los demás? #LCDLF4 puro falserio pic.twitter.com/sgJ5MSFplI