Mayoría de gerentes rechazan a candidatos a contratación por malos currículums

ResumeTemplates, el sitio para elaborar currículums en línea, encuestó a 780 gerentes de contratación para preguntarles sobre su experiencia en la revisión de currículums y cómo un currículum impacta las decisiones de contratación.

De acuerdo con la encuesta:

· El 48% de los gerentes de contratación dice que más de la mitad de los currículums que reciben tienen un formato deficiente.

· El 73% de los gerentes de contratación eliminarán candidatos calificados debido al formato del currículum

· El 50% de los gerentes de contratación dice que los currículums de la mayoría de los candidatos principiantes con frecuencia tienen errores.

· El 36% rechaza con frecuencia a un candidato si no puede localizar rápidamente información importante en su currículum

· El 65% de los gerentes de contratación suelen recibir currículums que no coinciden con el perfil de LinkedIn del candidato.

En el competitivo mercado laboral actual, un currículum bien elaborado sirve como primera impresión para los empleadores potenciales. Sin embargo, un currículum mal elaborado puede obstaculizar significativamente sus posibilidades de conseguir el trabajo de sus sueños.

“Los gerentes de contratación rechazan rutinariamente a los candidatos calificados basándose en su currículum por dos razones principales“, dice Andrew Stoner, redactor ejecutivo de currículums y asesor profesional de ResumeTemplates.

“Primero, no tienen tiempo. Los reclutadores y gerentes de contratación suelen dedicar menos de 10 segundos a revisar un currículum debido a la gran cantidad de solicitantes y prioridades en competencia. La segunda razón es que es una herramienta de detección”, agregó Stoner.

ResumeTemplates señala que el currículum de un candidato suele ser la primera impresión del producto de su trabajo. Si no está formateado adecuadamente con información claramente organizada, indica que un candidato no es competente o no está enfocado en la oportunidad específica.

Según la encuesta, los gerentes de contratación ven los siguientes errores la mayor parte del tiempo:

· Descripciones de puestos que se centran en deberes en lugar de logros (54%)

· Formato deficiente (48%)

· El currículum es demasiado largo (39%)

· Errores de ortografía (35%)

· Información de contacto incorrecta o faltante (27%)

· Profundizando en el problema común del formato deficiente, casi la mitad (48%) de los gerentes de contratación dicen que más de la mitad de los currículums que reciben tienen un formato deficiente.

“Un currículum con el formato adecuado es fundamental ya que ayuda a presentar las calificaciones del candidato de manera efectiva. Centra la atención en los requisitos laborales más críticos, prioriza la coherencia y minimiza las distracciones no relacionadas con el contenido, al tiempo que demuestra la calidad del trabajo del candidato”, afirma Stoner.

Sigue leyendo:

· Usuarios de ChatGPT logran salarios más altos: encuesta

· 10 empleos en EE.UU. en los que cada vez menos personas quieren trabajar

· Este es el salario de los conductores de Uber Eats en cada estado