Puerto Rico: Plan de la Junta para pagar la deuda de la AEE entra en su etapa culminante

La jueza del distrito sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, quien lidera los procesos en la corte federal en Puerto Rico dirigidas a reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), aseguró que los argumentos de los opositores al Plan de Ajuste de Deuda (PAD) que implica aumentos por décadas en la tarifa eléctrica han sido escuchados.

“Son ellos los más afectados. Sus voces han sido escuchadas”, declaró la jueza federal en sala según citó El Nuevo Día.

El planteamiento de Taylor Swain se dio el lunes, tras 11 días de audiencias en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico como parte del caso por la quiebra de la Autoridad.

La propuesta de la Junta de Control Fiscal (FOMB) que la jueza debe confirmar o rechazar reduce la deuda de la corporación en un 80 %.

Aun así, si se aprueba como está contemplada al momento, serán los residentes en la isla quienes cargarán con el mayor peso de la obligación con aumentos en la tarifa de electricidad por al menos tres décadas. Parte de ese dinero también se usaría para cubrir el Sistema de Pensiones de los empleados de la AEE que se encuentra insolvente.

La Junta ha defendido el borrador bajo la premisa de que el PAD reduciría la deuda de $10,000 millones a unos $2,600 millones, y provee un camino “realista” para poner fin a la quiebra bajo Título 3 de la Ley PROMESA.

Los principales abogados de la Junta, del despacho Proskauer Rose, argumentaron en el tribunal federal en Hato Rey que el PAD procura un “un fino balance” entre lo que puede pagarse a los acreedores y la necesidad de que el sistema eléctrico en la isla opere de manera confiable, según destacó el referido medio.

El punto culminante del Plan de Ajuste de Deuda de la AEE

La Junta, ente que administra las finanzas de Puerto Rico desde el 2016 y que fue creada como resultado de la aprobación de PROMESA en el Congreso federal, oficializó este lunes su pedido de confirmación del plan a la jueza, lo que lleva el litigio a su punto culminante.

En escena y a pesar de la existencia de un Equipo de Mediación, hay bonistas que siguen sin estar de acuerdo con la propuesta. Los opositores que poseen $4,400 millones en acreencias contra la AEE han pedido a Taylor Swain que no apruebe el plan, ya que es engañoso. Uno de los planteamientos del grupo es que los bonitas que negociaron con la Junta recuperaron más dinero versus los que no pactaron, a pesar de que las reclamaciones son las mismas.

Jenniffer González y Pedro Pierluisi también están enfrentados

Los puntos encontrados referentes al PAD que se espera sea aprobado por la jueza de NY alcanzaron esta semana un nivel más político al enfrentar a la comisionada residente Jenniffer González y el gobernador Pedro Pierluisi.

Pierluisi dijo que su contrincante primarista está hablando sin conocimiento cuando insiste en la propuesta para que el gobierno de P.R. ofrezca un rescate financiero que evite que el pueblo tenga que pagar el cargo legado en la factura de electricidad.

“Eso es errado. Está hablando sin conocimiento. Me apena que está hablando realmente para las gradas, si tener conocimiento de todo lo que está ocurriendo”, respondió Pierluisi a reporteros en una conferencia de prensa.

“Lo que es una barbaridad, y lo que refleja es falta de conocimiento craso, es venir y decir, ‘no, no, que el gobierno venga y diga que va a pagar parte de esa deuda para que entonces no tenga ningún impacto en la factura de la luz”, expuso. “A la primera que yo diga eso como gobernador afecto tremendamente ese proceso de quiebra, porque la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que responder por su propia deuda. No puede venir el gobierno al rescate. Y que no lo traten de virar al revés, no, no es rescate lo que estamos hablando, es que no haya impacto en la factura de la luz. Me están diciendo lo mismo”, añadió.

“Yo, como gobernador, sería una irresponsabilidad crasa de mi parte, estar diciendo, ‘ah no, no se preocupen, que nosotros vamos a rescatar aquí a la Autoridad, para que no haya un impacto en el costo de la luz’”, insistió.

A juicio de Pierluisi lo principal al momento es la reducción de la deuda.

“Es la juez la que va a confirmar ese plan de ajuste, y el plan de ajuste que confirme la juez, la Ley PROMESA exige que cumpla con la legislación aplicable en Puerto Rico. La legislación aplicable en Puerto Rico le da al Negociado de Energía la potestad de ser quien establece las tarifas en Puerto Rico, y establece el costo de la luz en Puerto Rico, y cada trimestre vemos como el costo cambia dependiendo de si sube o baja el costo de combustible y compra de energía”, argumentó.

“Lo que yo he dicho consistentemente, y AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) de igual manera, por escrito ante el tribunal, es que esperemos a ver cuál es el monto de la deuda que tendrá que pagar la Autoridad de Energía Eléctrica, después veremos si hay alguna apelación a esa decisión de la jueza, y luego de que el asunto sea final y firme, la Autoridad va a tener la responsabilidad de pagar esa deuda y será el Negociado de Energía el que toma cartas en el asunto, es decir, el que decide si tiene que haber un cambio en las tarifas que pagamos en Puerto Rico”, puntualizó.

Sobre la posibilidad real de que el Negociado de Energía descarte los aumentos propuestos en el plan, Pierluisi no pudo dar una respuesta precisa.

“Esperemos a ver cuál es el monto de la deuda que tendrá que pagar la AEE. Después veremos si hay alguna apelación a esa decisión de la juez y luego de que el asunto sea final y firme, la Autoridad va a tener las responsabilidad de pagar esa deuda y será el Negociado de Energía el que toma cartas en el asunto. Es decir, el que decide si tiene que haber un cambio en las tarifas que pagamos en Puerto Rico”, sostuvo Pierluisi.

Cierra campamento en contra del PAD en exterior de tribunal federal

A la par con lo anterior, grupos y sectores opuestos al plan liderados por la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE) cerraron el campamento en protesta que instalaron en el exterior de la corte federal.

Desde el 4 de marzo, ciudadanos particulares y otros integrantes de grupos como Construyamos Otro Acuerdo y Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda se manifestaron sobre lo que consideran es un plan que privilegia a los bonistas en detrimento de los habitantes de la isla.

Ambos grupos han estado abogando en los últimos días a favor de que se apruebe el Proyecto de la Cámara de Representantes 2038 para garantizar un retiro digno y aplicar ajustes por inflación en los pagos.

El Frente Ciudadano también convocó a los boricuas a la “Expo Nunca+Sin Luz” en el exterior del tribunal, iniciativa que recoge las historias de personas que fallecieron por la falta de energía eléctrica después del paso del huracán María en el 2017.

