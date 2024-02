Sindicatos se instalarán frente a tribunal federal en Puerto Rico para oponerse a Plan de Ajuste de Deuda de la AEE propuesto por la Junta

Nueva York – La Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y varias organizaciones comunitarias anunciaron ayer la instalación de un campamento diurno en el exterior del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico a partir del 4 de marzo en oposición a la confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE que implicaría aumentos en la factura eléctrica para los boricuas por décadas.

La semana próxima la jueza del distrito sur de Nueva York, Laura Taylor Swain, encabezará en la isla las audiencias relacionadas al caso por la quiebra de la Autoridad casi siete años después de que iniciara el proceso bajo el Título III de la Ley PROMESA.

La Junta de Control Fiscal, creada bajo la ley aprobada en el Congreso de Estados Unidos, es el ente que le presentará a la jueza el plan para que esta decida si lo confirma o no.

Las vistas se extenderán hasta el 19 de marzo.

En una conferencia de prensa, la coalición informó que la presencia en el campamento de empleados y exempleados de la Autoridad, algunos movidos a otras agencias gubernamentales tras la privatización de la corporación y la llegada de Luma Energy, se extenderá de 9 a.m. a 4 p.m., excepto los miércoles, cuando la jornada acabará a las 6 p.m.

“Este próximo 4 de marzo comenzamos los trabajos del campamento en contra del Plan de Ajuste de la Deuda. Vamos a estar instalados allí durante todos los días de las vistas que terminarán el 19 de marzo”, anunció Johnny Rodríguez Ortiz, presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AJAEE).

Piden que cuarta versión del PAD no sea aprobado

Rodríguez Ortiz argumentó que insistirán en su reclamo de que el PAD no sea aprobado.

“Vamos a estar haciendo acto de presencia en contra de que se apruebe este Plan de Ajuste de la Deuda por muchas razones. En primer lugar, esta Junta de Control Fiscal pretende invalidar la facultad del Negociado de Energía…Y no será la primera vez que la Junta invalide leyes existentes porque ya lo han hecho en el pasado, tanto le han hecho advertencias al Gobierno en la Fortaleza como a la Legislatura”, sostuvo.

El portavoz planteó que, en vista de que no hay fondos en la Autoridad para cumplir con el pago a los bonitas, no se le debe pasar el peso económico a los boricuas a través de la factura de electricidad.

“Intentan imponernos un plan de pago que probablemente dure 35 años o más; no hay definición; no hay certeza. Tampoco sabemos el interés de pago de esos nuevos bonos que se emitirán para pagar esta deuda. Y ustedes saben que es conocido que todos los días la Autoridad recibe menos ingresos debido a varios factores”, expuso Rodríguez Ortiz al tiempo que destacó que la transición continua de hogares a sistemas de energía renovable implica menos dinero a las arcas de la corporación.

El sindicalista además cuestionó la postura “tímida” de la Administración Pierluisi en cuanto a la posible confirmación del plan.

“El Gobierno actual presentó una medida tímida en oposición al Plan de Ajuste de la Deuda. Después que expresan que estarían opuestos a la confirmación de un PAD, también informan que si se aprueba, harían lo posible por ponerlo en vigor. O es blanco o es negro; lo hicieron gris de manera oportunista”, consideró.

A juicio del líder sindical, la Junta está privilegiando a los bonistas en contraposición a lo dispuesto en el Acuerdo del Fideicomiso de 1974 bajo el cual se emitieron los bonos vigentes de la AEE. Los gremios alegan que la Autoridad primero debe cumplir con los gastos operacionales y de mantenimiento, así como con el Sistema de Retiro de los Empleados de la AEE antes de pagarle a los bonistas.

“El cierre de industrias y negocios en este país es una epidemia. Cómo es posible que nos vayamos a comprometer en pagar una deuda donde cada vez tendremos menos ingresos y no sabemos ni el interés que vamos a pagar…los ingresos de la Autoridad se continuarán reduciendo enormemente. Es imposible pagar esa deuda, y peor aún, es el hecho de que no hay forma, porque es que no la hay, de pagarla. Pero es peor todavía pretender pagarle a quien no tiene derecho a cobrar, porque esos bonistas buitres que compraron esos bonos hasta 10 centavos de dólar, lo compraron con el contrato original de venta”, agregó el portavoz quien agregó que unas 800 oposiciones al plan han sido presentadas ante el tribunal federal.

Por su parte, Josué Mitjá González, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), alertó del efecto económico en cadena de aplicarse el plan.

“Como resultado de esto, tendremos un incremento significativo en el costo y la calidad de vida en Puerto Rico. Todos vamos a estar afectados”, indicó.

“Esto tendrá un efecto en cadena que provocará nuevas quiebras, el cierre de negocios e industrias, despidos de empleados afectando todos los servicios esenciales de nuestro país

Sobre este particular, datos de un estudio divulgado por el Centro Unido de Detallistas (CUD) en junio pasado arrojaron que, si el plan entra en efecto como se prevé, un 20% de Pymes podrían cerrar, además de que se perderían miles de empleos en un periodo de dos años.

El CUD representa a más de 5,000 de dueños de pequeños y medianos comerciantes (Pymes) en la isla.

Qué dispone la cuarta versión del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE

Lo más cuestionado del borrador más reciente del PAD -el cuarto-que se evaluará a partir de la próxima semana es que propone aumentos en la factura para los abonados de la AEE por tres décadas que incluyen un cargo legado que a su vez está dividido en tres tarifas.

Uno corresponde al cargo fijo mensual, que comenzará en $1 dólar para residencias, y alcanzará $112.50 en el caso de empresas e industrias grandes. A lo anterior, se suman dos cargos por consumo.

Uno, fluctuará entre 0.74 centavos y casi tres centavos por los primeros 425 kilovatios hora (kvh) de consumo; y el segundo iniciaría en 1.49 centavos y podría llegar a casi tres centavos kvh por exceso de consumo de 425 kvh.

Las pensiones futuras de los empleados de la Autoridad no están aseguradas.

Como parte de los pleitos relacionados al caso por la quiebra de la Autoridad, la Utier y la Unión de Empleados Profesionales Independiente (UEPI) están enfrascados en una controversia con la Junta a raíz de la solicitud del organismo para dejar sin efecto los convenios colectivos.

La Junta argumenta que la AEE no puede cumplir con lo estipulado en los contratos con los sindicatos debido a que no hay fondos disponibles, ya que el bote del Sistema de Retiro de Empleados de la AEE está insolvente. El ente federal ha señalado además que asumir los convenios sería incompatible con las medidas de reforma de las pensiones.

Por su parte, los gremios han alegado que la Junta no actuó de buena fe en términos del Sistema de Retiro y que el organismo fue el que llevó a la quiebra al Sistema.

35 testigos y más de 300 piezas de evidencia

Este martes, la jueza encabezó una conferencia con antelación a las vistas en la que se ultimaron detalles de los procesos, que incluirán a unos 35 testigos y más de 300 piezas de evidencia.

La Junta ha sostenido que el plan es una “victoria significativa” para Puerto Rico, ya que reduce la deuda de la AEE en un 80%, y provee un “camino realista” para poner fin a la quiebra de la AEE.

“El lunes comenzarán las vistas y la #JSAF expondrá sus argumentos para que el tribunal confirme el plan”, indicó la entidad en uno de los varios mensajes compartidos ayer en la red social X.

El organismo reconoció, sin embargo, que sin un sistema eléctrico que funcione no habrá crecimiento económico. “La transformación ha avanzado sustancialmente, y la reestructuración de la deuda de

@AEEONLINE será otro elemento esencial de esta transformación en curso”, argumentaron desde la entidad.

Las respuestas del organismo federal se dieron en el marco de la reunión pública virtual 43 en la que los puertorriqueños podían enviar preguntas o comentarios sobre las decisiones y gestiones de la Junta.

