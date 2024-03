Daniel Bisogno en medio de su recuperación subió una foto de la especial visita de su hija Michaela

El conductor Daniel Bisogno recientemente se vio bastante delicado de salud y es que estuvo más de un mes hospitalizado por diversas situaciones que se fueron registrando desde que ingresó al nosocomio. Sin embargo, ya se encuentra en casa, al tiempo que está siendo atendido por enfermeros y también por un terapista.

El pasado fin de semana recibió una visita bastante especial y se trata de su hija Michaela, a quien trasladaron hasta el domicilio en el que él se encuentra. Además, el presentador aprovechó para compartir una foto en las historias de Instagram, donde se muestran tomados de la mano, aunque fue una imagen en blanco y negro.

Daniel Bisogno está aprovechando la estadía en casa para poder compartir tiempo con su pequeña. / Foto: Instagram: @danielbisogno. Crédito: Cortesía

Michaela ha sido un pilar fundamental en la recuperación de Daniel, brindándole apoyo emocional y motivándolo a seguir luchando. El presentador ha expresado en varias ocasiones su agradecimiento y amor hacia su hija, destacando lo especial que es para él tenerla a su lado en todo momento.

La imagen ha generado cientos de mensajes de apoyo y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes se alegran de ver a Daniel al lado de su hija. Sin duda, la familia y el amor de los seres queridos son fundamentales para superar momentos difíciles y salir adelante.

Esperamos que siga recuperándose satisfactoriamente y que pueda disfrutar de muchos momentos más junto a su amada hija.

Daniel Bisogno revela su actual estado de salud

“Pati querida, ¿cómo estás?, pues yo aquí, ya sabrás, en recuperación aquí en la casa todo el día son terapias, pero me he recuperado bastante bien de todo. Aquí estoy, todavía desplazarme no puedo, porque no puedo subir bien la escalera, fueron muchos días intubado, estoy ya moviéndome, casi, casi, al 100, pero todavía me falta un poco. Mil gracias por todo, ya sabes a todo lo que me refiero, mil gracias Pati, de verdad que te apareciste en mi vida como un ángel”, dijo en un audio enviado a Pati Chapoy.

