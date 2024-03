Jonathan Majors vuelve a ser demandado por su ex novia; es culpado ahora de difamación y agresiones

A semanas de conocer la sentencia de Jonathan Majors por acoso y agresión, el próximo 8 de abril, el actor ha vuelto a ser acusado, en esta ocasión desde lo civil, por la misma demandante: su ex novia Grace Jabbari.

De acuerdo con el medio especializado The Hollywood Reporter, el intérprete de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” ha sido acusado por la inglesa por los cargos de difamación, agresiones, enjuiciamiento malicioso y por infligir, de manera internacional, angustia emocional.

Cabe destacar que en diciembre pasado, Majors fue encontrado culpable de los cargos menores de agresión imprudente y acoso en contra de Jabbari. Sin embargo, y como parte de la estrategia de defensa del actor, su fecha de sentencia, pactada para el pasado 6 de febrero, fue desplazada hasta el mes de abril próximo.

Jonathan Majors perdió su papel como Kang The Conqueror en Marvel.

Jonathan Majors vuelve al “ojo del huracán”

Dentro de la nueva demanda de Jabbari, además de mencionar nuevamente los cargos por abusos y agresiones, la también actriz añadió nuevos detalles a la acusación penal que no fueron revelados anteriormente.

En septiembre de 2022, Majors volvió a enojarse y comenzó a agredir verbalmente a Grace mientras la perseguía por la casa. Cuando finalmente pudo acorralarla en la cama, Majors levantó el puño sobre ella mientras ella se encogía de miedo, protegiéndose la cara con las manos. En esta ocasión, Majors no golpeó físicamente a Grace; obtuvo control sobre sí mismo y abandonó la propiedad mientras Grace se encerraba en un dormitorio por seguridad”. Declaración

De igual manera, y como parte de las nuevas acusaciones, Grace nombró a Jonathan como un hombre controlador. Cabe mencionar que durante el juicio, Majors reveló, en diversas ocasiones, su inocencia al mencionar que Jabbari era una persona que atravesaba una “crisis emocional”. Debido a esto, Grace determinó el actuar del estadounidense como un acto de difamación, por el cual ha vuelto a acusarlo.

De acuerdo con la nueva demanda, Grace Jabbari busca una compensación económica´de $75 mil dólares así como por daños punitivos.

Vale la pena mencionar que este nuevo proceso, de tipo civil, se caracteriza por la presentación de un caso en el que una persona presenta una demanda hacia otra persona de manera específica y directa. En tanto, un proceso penal, el primero en el que el estadounidense fue declarado culpable, se acusa a alguien del incumplimiento de una ley.

Previo a la revelación de acusación contra Majors, el actor fue apartado de un gran número de proyectos en el que se encontraba involucrado, principalmente como el principal villano de la nueva saga de Marvel: Kang The Conqueror. Posteriormente, el intérprete también “perdió” otros papeles como una biopic del basquetbolista Denis Rodman, entre otros proyectos.

