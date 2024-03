La Copa Libertadores concederá tres cupos al Mundial de Clubes 2025: Sudamérica ya tiene tres clasificados

La Confederación de Fútbol Sudamericano (Conmebol) dio a conocer que la Copa Libertadores, torneo que iniciará el próximo 2 de abril, otorgará tres de los seis cupos que tendrá dicha región para el Mundial de Clubes de 2025.

Los brasileños Palmeiras, Flamengo y Fluminense, son los únicos equipos sudamericanos que ya aseguraron su participación en dicho torneo por haber sido campeones de la Libertadores en las ediciones de 2021, 2022 y 2023, respectivamente.

Este será el primer Mundial de Clubes con 32 participantes y se llevará a cabo en Estados Unidos. Uno de los mencionados tres cupos será del ganador de la venidera edición de la Copa Libertadores que se decidirá el 30 de noviembre en Buenos Aires.

¿Cuáles son los clubes que pueden quedarse con los otros cupos?

La FIFA recordó que como campeón de la competición pueden clasificarse 29 clubes: Atlético Mineiro (BRA), River Plate (ARG), Nacional (URU), Independiente del Valle (ECU), Barcelona (ECU), Cerro Porteño (PAR), Estudiantes (ARG), Libertad (PAR), The Strongest (BOL), São Paulo (BRA), Bolívar (BOL), Talleres (ARG), Deportivo Táchira FC (VEN), Colo-Colo (CHI), Alianza Lima (PER), Quito (ECU), Peñarol (URU), Junior (COL), Caracas (VEN), Liverpool Montevideo (URU), Universitario de Deportes (PER), Grêmio (BRA), San Lorenzo de Almagro (ARG), Rosario Central (ARG), Millonarios (COL), Huachipato (CHI), Cobresal (PAR), Deportivo Palestino (CHI) y Botafogo (BRA).

Si Flamengo, Fluminense y Palmeiras logran alcanzar el campeonato, las tres plazas podrán obtenerlas los 21 clubes que pueden clasificarse por la vía del ránking.

River Plate (ARG), Boca Juniors (ARG), Olimpia (PAR), Nacional (URU), Independiente del Valle (ECU), Barcelona (ECU), Cerro Porteño (PAR), Estudiantes (ARG), Libertad (PAR), The Strongest (BOL), Bolívar (BOL), Talleres (ARG), Deportivo Táchira (VEN), Colo-Colo (CHI), Alianza Lima (PER), Quito (ECU), Peñarol (URU), Junior (COL), Caracas (VEN), Liverpool (URU), Universitario (PER).

Por su parte, Boca Juniors (71 puntos) -que no compite en la Libertadores-, River Plate (67) y Olimpia (57) -que tampoco participa en la Libertadores- son los mejor situados para clasificarse por la vía del ranking.

En este nuevo esquema, hay un máximo de 49 puntos disponibles para sumar (al margen de los tres concedidos por llegar a la fase de grupos), incluidos los 21 que pueden sumarse en esta: 18 procedentes de los partidos de la liguilla (3 puntos por victoria con un máximo de 6 triunfos) y otros 3 por pasar a octavos de final.

Vale acotar que, los equipos con 22 o más puntos pueden adelantar a Boca Juniors y los que sumen 18 o más podrían adelantar a River.

Con información de EFE.

