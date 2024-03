Exarquero español abandonó el fútbol y ahora gana “más de cinco cifras” con contenido en OnlyFans

Miguel Guerrero fue arquero del Vélez C.F. en España en los últimos coletazos de una carrera que comenzó en las canteras del Sevilla y del Córdoba.

Guerrero tuvo una década de carrera en el ascenso español, donde jugó entre la cuarta y quinta categoría para Xeréz, San Roque Cadiz, San Fernando, Écija Balompie y Vélez, su último club.

En 2023, el arquero se anotó en un reality muy popular en España, donde viajan a una isla hombres y mujeres tanto en pareja como solteros: La isla de las tentaciones.

Su paso por la TV lo llevó a la popularidad absoluta, y al regresar a España no duró mucho más en el fútbol: con miles de seguidores en las redes sociales, Guerrero dejó la actividad profesional para dedicarse de lleno a la venta de contenido online, algo que le resultó muy rentable, según él mismo contó.

“No hay un mes que baje de las cinco cifras”, confesó Guerrero, evidenciando que sus ingresos han sobrepasado todas las expectativas.

En solo seis meses logró captar a 10 mil suscriptores en la red social en cuestión, quienes pagan por acceder a contenido exclusivo que él mismo produce desde un departamento convertido en estudio fotográfico.

Desde julio de 2023 hasta febrero de 2024, el español ha acumulado más de $90.000 dólares, provenientes tanto de suscripciones estándar, valoradas en $10 mensuales, como de interacciones especiales ofrecidas a ciertos seguidores.

La plataforma, conocida por su contenido para adultos, se ha convertido en una fuente de ingresos significativa para Guerrero. “Me ofrecieron $500 dólares por tomarme un café y estuve una hora con esa persona”, compartió.

Lo curioso del encuentro es que el interés del fanático no era de índole sexual; simplemente buscaba conocerlo y compartir tiempo con él. Según Guerrero, “Esa ha sido la única vez que he tenido un encuentro con una persona” de la red social.

Inicialmente, el contenido que Guerrero ofrecía era más bien suave, pero con el tiempo fue incrementando la intensidad. “Cada vez más aumentando un poquito más y un poquito más… vas generando ese morbo en la gente”, afirmó, viendo ahora a Only Fans como una verdadera salida laboral.

Durante una entrevista con W Radio Colombia meses atrás, el ex portero fue claro al decir que el éxito en la red social requiere de contenido explícitamente sexual: “Si tú quieres mostrar un contenido no sexual no vas a conseguir nada porque en OnlyFans es porno”.

