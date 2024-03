López Obrador advierte que no aceptará a deportados por la ley “draconiana” de Texas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, advirtió este miércoles que su gobierno no aceptará deportados de Texas si entrara en vigencia la ley SB4, la cual calificó de “draconiana”.

“Si pretendieran deportar, por ejemplo, que no les corresponde, nosotros no aceptaríamos deportaciones, de una vez lo adelanto, del Gobierno de Texas y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados“, dijo el mandatario en su rueda de prensa diaria, según la agencia EFE.

La ley SB4, que había sido aprobada por la Corte Supremo el martes en la mañana, fue suspendida en la noche por el tribunal de apelaciones del Quinto Circuito. Considerada como una de las leyes más duras contra la migración, convertiría en delito el que un extranjero ingrese a Texas de forma irregular, además de facultar a las fuerzas estatales de realizar arrestos migratorios y deportaciones.

Aunque López Obrador no adelantó ninguna acción en caso de que finalmente se apruebe, se manifestó contrario a la ley.

“Desde luego, estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria, a los derechos humanos, una ley deshumanizada por completo, anticristiana, injusta, violatoria de preceptos, de normas, de la convivencia humana, no solo del derecho internacional, sino hasta violatoria de la Biblia”, aseveró, según EFE.

Piden a los mexicanos conocer sus derechos

Por otra parte, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, pidió este miércoles a los mexicanos que viven en Texas acercarse a los consulados y “conocer sus derechos” ante los fallos “contradictorios” sobre la ley SB4.

“Aconsejamos a personas mexicanas en Texas acercarse a los 11 consulados mexicanos y conocer sus derechos ante actos antiinmigrantes, discriminatorios o de corte racial. ¡No están sol@s!”, escribió Bárcena en su cuenta de X, antes Twitter.

Las tensiones entre México y el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, han crecido desde el año pasado ante las crecientes medidas antiinmigrantes del estado fronterizo, como las boyas y el cerco de alambre de navajas que colocó en el río Bravo o Grande para disuadir a los migrantes de cruzar.

Apenas el 20 de febrero, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tachó de “politiquería” el campamento militar que Abbott pretende construir junto al río.

El mandatario ha adjudicado los actos de Texas a que este año coinciden las elecciones presidenciales de México y Estados Unidos.

Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial mexicana de la coalición de López Obrador, también se manifestó en contra de la ley SB4, agregando que impulsar iniciativas discriminatorias no es el camino para resolver la crisis migratoria

Con información de EFE.

