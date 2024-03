NYC lanza campaña educativa para evitar más tragedias y accidentes causados por bicicletas eléctricas

Precisamente en Hell`s Kitchen uno de los vecindarios de Manhattan en donde se registran más quejas de los peatones y residentes por el uso inadecuado de bicicletas eléctricas, scooters y motocicletas, la Ciudad de Nueva York lanzó este martes el plan ‘Sé inteligente antes de comenzar (Get Smart Before You Start)’, una nueva campaña de marketing multiplataforma para educar a los neoyorquinos sobre cómo operar de forma segura los dispositivos de movilidad eléctrica.

Esta iniciativa educativa funcionará en conjunto con rediseños de calles y medidas de aplicación de la ley. El objetivo es reducir las lesiones y las muertes.

La campaña utilizará imágenes atractivas y audios instructivos, para informar a los usuarios cómo acelerar, frenar y operar adecuadamente un scooter eléctrico a una velocidad adecuada. Se incluye publicidad en televisión, radio, medios impresos y digitales, redes sociales, anuncios en el metro y quioscos LinkNYC.

Además de la publicidad, la Unidad de Divulgación y Educación sobre Seguridad del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (DOT) llevará a cabo educación comunitaria directa para ayudar a los usuarios nuevos a cómo operar sin ningún riesgo una bicicleta eléctrica.

La campaña “Get Smart Before You Start” sigue un concepto creativo basado en una investigación de mercado exhaustiva y guiada por datos de accidentes que muestran que la gran mayoría (76%) de las muertes en estos medios de transporte en 2023, involucraron bicicletas eléctricas.

Prácticas seguras

Incluso cuando las muertes en bicicletas tradicionales, lograron reducirse al mínimo y las millas de carriles protegidos para bicicletas alcanzaron un máximo histórico, el año pasado también se produjo un número récord de accidentes fatales en solitario, que involucraron bicicletas eléctricas, en los que no estuvo involucrado ningún otro vehículo en movimiento, peatón o ciclista.

La última tragedia de este tipo se registró este lunes. Un ciclista hispano de 31 años, murió cuando supuestamente se subió en la acera con una bicicleta eléctrica, perdió el control y cayó a la calle. Desgraciadamente fue atropellado por un camión postal.

Según datos de la Ciudad del año pasado, hubo un aumento en los accidentes fatales con bicicletas eléctricas: 23 en total en comparación con 7 en bicicletas tradicionales.

En este sentido, el Jefe de Transporte del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD), Philip P. Rivera, recordó que el gran riesgo es que algunas bicicletas eléctricas pueden alcanzar una velocidad máxima de 25 mph, lo que equivale a la velocidad promedio de un ciclista profesional en el Tour de Francia.

Al dirigirse a ciclistas más nuevos o menos experimentados, los anuncios pretenden cambiar la cultura en torno al ciclismo y promover prácticas seguras.

La estrategia será multilingüe (inglés, español, mandarín, cantonés, bengalí y criollo) para hacer llegar el mensaje de seguridad pública a un mayor número de neoyorquinos. La campaña también se orientará por código postal.

“Nuestros datos muestran que esta nueva campaña es una respuesta oportuna y necesaria al aumento de muertes que involucran a usuarios de bicicletas eléctricas. Se trata de una forma, eficiente y respetuosa con el medio ambiente de desplazarse y esperamos que esta campaña fomente su funcionamiento seguro”, explicó Ydanis Rodríguez, comisionado del DOT.

La campaña de $500,000 es parte del presupuesto de gastos de Visión Cero de $280 millones del NYC DOT para el próximo año fiscal y del plan de capital de $7,700 millones de la agencia para proyectos relacionados con estos programas.

El dominicano Ramón Flores cuenta que en el vecindario de Hell`s Kitchen son una “pesadilla” las bicicletas y las motos en las aceras a alta velocidad. (Foto: F. Martínez)

“Ponen en riesgo la vida”

Casi el 6% de los adultos de la ciudad de Nueva York informan que andan en bicicleta o scooter eléctrico una vez a la semana o más, el año pasado. El NYC DOT instaló un récord de 31,9 millas de carriles para bicicletas protegidos e instaló los primeros carriles para bicicletas de “doble ancho” para adaptarse mejor al creciente número de ciclistas en nuestras calles.

El residente de Hell`s Kitchen, el dominicano Ramón Flores calificó como “oportuno y como una emergencia” que se realicen estas campañas, porque observa que es muy peligroso lo que observa en las calles de su vecindario.

“Se montan en las aceras a toda velocidad, a todo lo que dan esos aparatos, y ponen en riesgo la vida de la gente. Especialmente de los ancianos. Obviamente también es importante que se pongan multas. La gente le duele su bolsillo. A veces es la única forma que aprenden”, destacó Ramón.

Por su parte, la puertorriqueña Carmen Vásquez, quien vive en la calle 55, con la Décima Avenida, asegura que en cualquier campaña se deben incluir principalmente las motonetas.

“Nunca antes se tenía que caminar con tanto miedo. Si no son las bicicletas que las encuentras a toda velocidad en las aceras, son los motociclistas que no respetan nada. Ni velocidad. Ni luces. Ni a la gente. Les ponen ciclovías y ellos van por las aceras o por el medio de la calle. Son un desastre”, consideró la isleña.

El titular de NYC DOT, Ydanis Rodríguez destaca que la campaña que se lanza este martes es “oportuna y basada en datos”. (Foto: F. Martínez)

El Dato: