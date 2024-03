“Parece que ya no tiene hambre”: Austin Trout criticó la decisión de Canelo Álvarez de no pelear con David Benavídez

Después de tanta espera el primer rival de 2024 para Saúl “Canelo” Álvarez se confirmó y será su compatriota mexicano Jaime Munguía. Ambos pugilistas se enfrentarán en el T-Mobile Arena de Las Vegas el próximo 4 de mayo.

Sin embargo, a Canelo le llovieron las críticas por esta decisión de enfrentar a Munguía en lugar de David Beanvídez. Pues para mucho el “Bandera Roja”, como suelen apodarle, era el rival ideal para el campeón indiscutido del peso supermediano.

Uno de los que recientemente lanzó una dura crítica a Álvarez fue el excampeón del peso mediano Austin Trout. Quien además fue rival del propio Canelo en 2013 en una pelea que terminó con victoria para el tapatío en 12 rounds por decisión unánime.

“A Canelo me parece que le falta hambre. Tenía hambre de ser el mejor peleador mexicano de todos los tiempos, tenía hambre de ser la cara del boxeo, eso lo hizo. No estoy seguro de qué tiene hambre ahora. ¿Quizás continuar su legado y ganar dinero? No sé. Esa es la única diferencia, él trabaja duro, todavía entrena duro, creo que se mantiene en forma. Así que no falta la capacidad y el tiempo que dedica. Simplemente creo que falta el hambre”, analizó Trout en una entrevista para Boxing Scene.

Austin Trout en la pelea que perdió ante Canelo Álvarez en 2013. Crédito: Eric Gay | AP

Metiéndose más en la pelea que tendrá Canelo ante Munguía el próximo 4 de mayo. El excampeón aseguró que el tapatío debería noquear sin problema a su rival. “Canelo probablemente debería noquear a Munguía. Va a ser una pelea emocionante mientras dure, pero creo que Canelo probablemente debería destruir a Munguía”, lanzó Trout.

Además dejó claro una vez más que la pelea que todo el mundo del boxeo quiere ver es la de Canelo vs. Benavídez. Uno es el campeón absoluto de la categoría y otro es el campeón interino, por lo que un cara a cara entre ambos sería el evento del año. “Pero, aun así, esa no es la pelea que queremos ver. Estamos tratando de ver a Benavidez y Canelo. Nadie pidió Munguía vs Canelo”, añadió Trout.

Por otra parte se tomó el tiempo para analizar una posible pelea entre Benavídez y Canelo y comentó que el “Bandera Roja” tiene una gran posibilidad de ganarle al campeón absoluto del peso supermediano por varios factores.

“Creo que Benavidez puede soportarlo. Es joven, tiene hambre y la única razón por la que digo que superaría a Canelo es porque Canelo ya no tiene tanta hambre“, cerró Trout, reiterando nuevamente que el mexicano ya no tiene las mismas ganas que antes.

