Canelo Álvarez responde las críticas de Mike Tyson: “Respetaría su opinión si estuviera sobrio”

El peleador mexicano y actual campeón indiscutido de los pesos supermedianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, está trabajando para lo que será su combate contra su compatriota Jaime Munguía el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, enfrentamiento en el que expondrá sus títulos mundiales para demostrar que está en la élite del deporte.

Este hecho generó un fuerte rechazo por parte de algunos de los peleadores más importantes en la historia del deporte y uno de estos fue el estadounidense Mike Tyson, quien lo criticó duramente luego de anunciar su enfrentamiento contra Jaime Munguía y por no aceptar nuevamente el combate contra el también mexicano David Benavídez.

“¿Qué le pasa a Canelo? ¿Tiene miedo de perder? ¿No quiere darle a los fanáticos la pelea que ellos quieren ver? ¿No respeta el legado de los grandes campeones mexicanos que se enfrentaron a los mejores sin importar el dinero? Esto es una vergüenza para el boxeo y para México”, expresó Tyson durante una entrevista ofrecida al podcast Rocket.

“Yo he conocido a muchos peleadores mexicanos a lo largo de mi vida y todos han sido guerreros valientes que nunca han rehuido a nadie. Canelo no está a la altura de ellos. Está manchando su nombre y su reputación. Si yo fuera él, aceptaría la pelea con Benavidez y le demostraría al mundo que es el mejor. Pero parece que no tiene el valor ni el honor para hacerlo. Es una pena, porque tiene mucho talento, pero le falta corazón”, concluyó.

Por su parte, el peleador tapatío decidió responder a las críticas de Tyson en el primer cara a cara que protagonizó esta semana contra Jaime Munguía; en sus palabras decidió recordar las adicciones del antiguo campeón de los pesos pesados que fueron las principales causantes de acabar su carrera profesional.

“Respetaría su opinión si estuviera sobrio. No necesito probarle nada a nadie, yo recuerdo cuando eso pasó con Golovkin. No necesito probar nada. Esta pelea es más importante que otras. Cuando ustedes me preguntaban por Golovkin, Callum Smith, Billie Joe Sounders o Caleb Plant… nada es suficiente para ustedes”, manifestó el Canelo Álvarez para responder a las acusaciones de Tyson.

