Costco reveló fecha exacta en que prohibirá compras en su patio de comida a personas sin membresía

Costco anunció una nueva medida que restringirá el acceso a sus patios de comidas exclusivamente a los clientes que tengan su tarjeta de membresía. La medida entrará en vigor el 8 de abril de 2024.

Esto afectará a uno de los productos más exitosos de la tienda: el hot dog de $1.50 dólares, cuyo precio se ha mantenido constante desde su lanzamiento en 1984.

Representantes de Costco confirmaron que, aunque el patio de comidas siempre ha sido exclusivo para miembros, las sucursales dejaban que cualquier persona comprara en él.

La noticia de esta medida se difundió inicialmente a través de una publicación en Reddit, donde se compartió una imagen de un letrero en una sucursal de Costco en Orlando, Florida.

El letrero decía: “A partir del 8 de abril de 2024, será necesario presentar una tarjeta de membresía activa de Costco para comprar artículos de nuestro patio de comidas”.

Aún no está claro si los no miembros que poseen Tarjetas de Compra (tarjetas de regalo de Costco que pueden ser utilizadas por no miembros) podrán realizar compras en los patios de comidas.

Los miembros de Costco han expresado diversas opiniones sobre esta medida. Según The Sun U.S., uno de ellos comentó: “Me parece bien. Estoy cansado de que el patio de comidas esté tan lleno que no puedas comer allí porque todas las mesas están ocupadas”.

Otro agregó: “Es una buena medida, los patios de comidas no generan ganancias, son un servicio para los miembros. Que personas sin membresía los usen no ayuda a mantener bajos los precios“.

La llegada del nuevo CEO de Costco, Ron Vachris, el 1 de enero, reemplazando a Craig Jelinek después de 11 años en el cargo, marca un nuevo enfoque en la política de membresías.

Jelinek permanecerá en la empresa para asesorar y asistir a Vachris hasta abril y luego continuará formando parte del Consejo de Directores.

Sigue leyendo:

– Hombre encuentra un guante de látex adentro de su muffin de Costco– Qué tiendas estarán cerradas y cuáles estarán abiertas el domingo de Pascua

– 9 productos de Costco por menos de $25 y con las mejores reseñas