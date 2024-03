Daniel Sarcos está “indignado” por el mal uso de su voz e imagen para publicidad engañosa

El conductor Daniel Sarcos denunció que su voz fue utilizada para promocionar un servicio fraudulento. Además, su imagen fue manipulada para crear videos falsos que buscaban engañar a las personas. Este tipo de acciones no solo afectan la reputación de los comunicadores, sino que también pueden causar daños a terceros que confíen en la información proporcionada.

“No acostumbro hacer este tipo de aclaratorias, pero me veo forzado a hacerla. Hay un grupo de personas inescrupulosas que han utilizado la inteligencia artificial para unir algunas imágenes mías con un audio que simula mi voz, para promocionar una tal corporación que arregla y que sube el puntaje de su score crediticio en los Estados Unidos”, comenzó diciendo en un video compartido en Instagram.

El venezolano aprovechó para aclarar que no tiene relación alguna con la mencionada empresa: “Quiero decirles que no tengo absolutamente nada que ver con esta gente, absolutamente nada. Ellos hacen su publicación a través de una página llamada @oplaics.usa. Para que los denuncien como fraude, como spam y no sé cuántas otras cosas más pueden denunciarlo”.

“Realmente estoy indignado de que esta gente utilice mi voz y mi imagen, aprovechándose de la inteligencia artificial para fraguar esta especie de estafa. Ayúdenme a que esto no siga pasando, porque no solamente me está pasando a mí, he visto un montón de colegas que están en incriminado en esta estafa, así que muchísimas gracias”, añadió en un video visiblemente molesto.

Es fundamental que las empresas que trabajan con inteligencia artificial tengan protocolos de seguridad robustos para evitar que sus tecnologías sean utilizadas de manera indebida. La confianza en la tecnología se verá afectada si no se toman medidas para evitar este tipo de abusos.

El mal uso de la inteligencia artificial es un problema grave que debe abordarse de manera urgente para proteger a las personas y garantizar la integridad de la información. Todos deben estar atentos y denunciar cualquier situación sospechosa para evitar caer en este tipo de engaños.

