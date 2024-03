“Distorsionará el vestuario seguro”: Joan Laporta sobre la posible llegada de Mbappé al Real Madrid

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, repasó los temas de actualidad del club azulgrana aunque también le han preguntado sobre el Real Madrid.

El presidente fue consultado por el más que posible fichaje de Kylian Mbappé, que se enfrentará al Barça en los cuartos de final de la Champions con el PSG.

Cuestionado sobre si no tiene envidia del club presidido por Florentino Pérez por cerrar el fichaje de una estrella mundial y uno de los mejores delanteros del mundo, Laporta asegura que con esta incorporación el Madrid puede acabar teniendo problemas de gestión de vestuario e insinúa que todavía no la ve cerrada del todo. No tiene información pero habla de “intuición”.

“¿Envidia? Para nada. Además, que no sé si lo harán o no lo harán. Ahí tienen un problema. Hay que vender a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar los dos en el mismo sitio y además son dos jugadores muy marcados. Y hablando de las cifras que habrán, esto distorsiona el vestuario seguro. Eso no va de regalo”, afirmó Laporta en una entrevista al diario Mundo Deportivo.

Otro de los temas que trata el presidente es el fabricante de la camiseta culé, en manos de Nike. Aunque dicha firma tiene vínculo hasta 2026, que podría ampliarse hasta 2028, Laporta ha dejado claro que, si no les ofrecen el mejor contrato, manejan otras opciones.

Ante el planteamiento de que lo más fácil sería seguir con Nike, su respuesta es reveladora: “A veces lo fácil no es lo mejor. Y ahora lo que queremos es lo mejor para el Barça”, ha dicho.

“El mercado nos está diciendo que el Barça vale más que lo que tenemos en el contrato con Nike”, ha añadido. Laporta ha asegurado que hay tres vías abiertas: seguir con la misma marca, cambiar o convertirse el Barça en fabricante de su propia camiseta.

Y comentó: “Son veintisiete años con Nike, hemos tenido reuniones periódicas, estamos teniendo reuniones, han hecho un esfuerzo que yo he agradecido mucho pero que no es suficiente. Ahora que estamos en proceso de recuperación económica, lo que no podemos hacer es bajar, el Barça debe tener el mejor contrato del mercado, pero el mejor es el mejor contrato del mercado, como hice yo en mi primera etapa. El contrato que tenemos actualmente no es el mejor del mercado y el Barça es el club que vende más camisetas del mundo. Debe tener el mejor contrato del mercado y si no, pues afortunadamente tenemos otras opciones”.

Laporta quiere que Xavi se quede en el FC Barcelona

Laporta no esconde su devoción por Xavi Hernández, a quien tiene en muy alta consideración hasta el punto de que le gustaría que echarse marcha atrás en su decisión de abandonar el Barça a final de temporada un año más de contrato.

Al ser cuestionado sobre si le gustaría que Xavi siguiera expuso: “Sí, sí, sí, sí, él ya lo sabe, pero lo nota a mí me gustaría que siguiera, pero ya se lo dije en su momento, cuando dijo lo de la presión, que aquí siempre estamos bajo presión con la experiencia que tienes. Le dije si había manera de que cambiara de opinión pero lo vi con una presión insuperable que se le veía en la cara, que le dije que nos relajáramos si lo veía de esa forma”.

“Aquí lo tenemos muy claro. El entrenador que venga tendrá que adaptarse a nuestra estructura. Así es como ha de funcionar el Barça. No puede ser que cada vez que venga un entrenador cambie la estructura y eso ya será una premisa fundamental”, cerró Laporta en MundoDeportivo.

