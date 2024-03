FOTO: Cazzu desmiente rumores sobre un nuevo embarazo con Cristian Nodal

Luego de una serie de rumores y fotografías que afirmaban que la argentina Cazzu se encontraba nuevamente embarazada de su actual pareja, Christian Nodal, la argentina publicó una fotografía que parece poner fin definitivo a la gran cantidad de comentarios.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la artista sudamericana posteó una fotografía en donde luce ropa interior de color negro así como una playera blanca que cubre la parte superior de su cuerpo.

Sin embargo, lo verdaderamente llamativo de la fotografía fue, de acuerdo con un gran número de seguidores y fanáticos de la cantante, el sorprendente abdomen plano que dejó ver y que “respondería” a la gran variedad de rumores sobre un nuevo embarazo.

que época está la de cazzu x el amor de dios, la verdadera mujer🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼😍 pic.twitter.com/KUWb4ng5AI — iaru (@_iaragonzalez) March 18, 2024

Cazzu se concentra en su carrera y su familia

Luego de la publicación de Cazzu, quien no añadió ningún tipo de comentario en la publicación, un gran número de personas no pudieran dejar de señalar que la fotografía podría ser un “señuelo” o “distractor” debido a que no se sabe con exactitud la fecha en la que tomó la fotografía.

Vale la pena mencionar que la cantante argentina se convirtió en el epicentro de un gran número de rumores y señalamientos debido a una fotografía en donde posó junto a Christian Nodal durante su más reciente visita a París. En dicha imagen, Cazzu lució un ajustado vestido que encendió las alarmas de sus seguidores debido a que la mayoría notó un leve abultamiento en la parte del abdomen.

A pesar del inicio de los rumores, la cantante guardó silencio y siguió “registrando” su paso por la ciudad francesa. Sin embargo, fue otra publicación de la misma cantante la que volvió a causar euforia y reafirmar los rumores de un embarazo. En dicho post, la argentina publicó una serie de imágenes así como un breve mensaje: “Francia trajo cositas…”.

Este pequeño comentario, por más simple que parezca, generó gran expectación en los fanáticos de la argentina, quienes señalaron que era la señal de confirmación. A pesar de la fuerza que “ganó” la teoría de un nuevo embarazo de Cazzu, otro grupo nutrido de personas señalaron que la cantante se refería más a un nuevo proyecto en el que estaría trabajando.

Cazzu estaría trabajando en música nueva. Crédito: Mezcalent

Cabe mencionar que en el mencionado post de Cazzu, la artista incluyó una par de fotografías dentro de un estudio de grabación, lo que reafirmaría la teoría sobre que la cantante se encuentra trabajando en nueva música.

Hasta el momento, y luego de la variedad de rumores y fotografías, ninguno de los orgullosos padres de Inti han mencionado o revelado algo referente a este rumor. Vale la pena recordar que hace unos días, el cantante mexicano reveló, a través de una entrevista, la motivación que ha creado su hija en su vida.

