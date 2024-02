Christian Nodal y Cazzu enternecen las redes tras mostrar por primera vez la carita de su bebé

Christian Nodal y Cazzu en el mes de septiembre de 2023 estuvieron de festejo debido a que le estaban dando la bienvenida a su hija. Sin embargo, para aquel entonces decidieron no mostrar el rostro de su bebé, pero este 14 de febrero acabaron con el misterio porque fue a través de sus historias de la red social de la camarita donde compartieron varias fotos juntos.

En la primera imagen se ve a la madre de la bebé al borde de una piscina, mientras su niña reposaba encima de su cuerpo y se le ve completamente el rostro. En la segunda, ambas están en un lugar más íntimo mientras la cantante la está amamantando y para finalizar la familia completa sale en una postal mucho más tierna, donde además tenían un pastel para conmemorar la fecha antes mencionada.

La relación sentimental entre Christian y Cazzu ha sido muy seguida por los medios de comunicación, ya que desde que hicieron público su romance a mediados de 2022, se han convertido en una de las parejas más populares y queridas de la industria musical.

Internautas reaccionan a la bebé de Nodal y Cazzu

“Idéntica a papá”, “Es una copia exacta de él”, “Aaaw es una mini Nodal, no se tiene un no sé qué, que me encanta”, “Qué belleza de bebé, que Dios la bendiga”, “Se parece a su papi, es una hermosa bebé”, “Es igualita al papá, qué hermosa familia”, “La bebé es igualita a él, y gracias a Dios”, “Esa bebé como que la hizo él solo”, “Qué bella es esa bebé”, “Quiero un novio”, “Dios mío, es idéntica a su padre”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Nodal y ‘Nena Trampa’ se han convertido en referentes de la música latinoamericana, destacando por su talento, carisma y originalidad. El nacimiento de su hija ha sido un acontecimiento importante en sus vidas y ha fortalecido aún más su posición en la industria musical, consolidándolos como una de las parejas más influyentes y exitosas del momento.

