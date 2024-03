Jaime Lozano asegura que nunca hablará mal de Gerardo Martino

El director técnico de la selección de México, Jaime Lozano, decidió hablar sobre las recientes declaraciones por parte de algunos jugadores del Tri como Edson Álvarez e Hirving ‘Chucky’ Lozano, quienes criticaron la gestión que tuvo Gerardo ‘Tata’ Martino el tiempo que estuvo al mando del banquillo.

Estas declaraciones las realizó durante la conferencia de prensa previa al partido contra la selección de Panamá correspondiente a las semifinales del Final Four de la Concacaf Nations League; Lozano destacó que estas diferencias internas se reflejaron en el vestuario y posteriormente en los negativos resultados que tuvo el equipo azteca al quedar eliminado en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

“Se abrió la caja de pandora, cada quien es libre de comunicar lo que quiera, cada uno tiene una verdad, una forma de ver su situación y la vida, no tengo más que buenas palabras para Gerardo Martino, me trató de maravilla, a mi cuerpo técnico también”, detalló el estratega azteca.

“Él trabajó y todos los resultados seguro quería que fueran distintos, pero es fútbol, la emoción y los momentos importan muchísimo en estos y creo que a toro pasado… El momento no fue el mejor en el que se llegó a la Copa del Mundo. No me van a escuchar nunca hablar mal de Gerardo, porque hacia mi persona siempre fue impecable”, destacó Lozano en sus declaraciones.

Jaime Lozano destacó que actualmente se siente bastante respaldado dentro de su puesto como director técnico gracias al apoyo que le ha brindado el alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), Juan Carlos Rodríguez, quien lo ha ratificado como el estratega de la selección mexicana para el Mundial de la FIFA de 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

“Respaldo hay y confianza, sino no estaría. En el fútbol universal dependen muchos los resultados para la continuidad de un proceso, más allá de resultados inmediatos. Me hubiera encantado que anteriormente se hiciera y posteriormente se haga, porque cada vez lo tengo más claro, vas creciendo, viendo otros equipos”, manifestó.

“Si eliges con la confianza y es acertado y das tiempo a un proceso al final vas a tener buenos resultados, por todo lo que generamos en el país es por resultados, tendría que ser, no lo creo pero es así”, concluyó el entrenador del Tri.

