New York Mets llegan a un acuerdo con el jonronero J.D. Martínez por una temporada, según reportes

A pocos días para el inicio de la temporada 2024 de las Grandes Ligas, la agencia libre se sigue moviendo y este jueves el codiciado bateado J.D. Martínez llegó a un acuerdo con los New York Mets, así lo informó Jon Heyman, columnista de The New York Post y colaborador de MLB Network.

Según la mencionada fuente el acuerdo es por una temporada a cambio de $12 millones de dólares. Este pacto sin dudas blinda la parte gruesa del lineup de los Mets que ahora tendrá un trío de bateadores de élite con Pete Alonso, Francisco Lindor y el nuevo integrante JD Martínez.

Breaking: JD Martinez to Mets. $12M — Jon Heyman (@JonHeyman) March 22, 2024

El cañonero era uno de los mejores bateadores que quedaban en la agencia libre, esto tras finalizar su contrato con Los Ángeles Dodgers, que ocuparon su puesto nada más y nada menos que con el japonés Shohei Ohtani, a quien firmaron por 10 años y $700 millones de dólares.

El bateador designado de 36 años viene de un 2023 con rendimiento excepcional en el que exhibió average de .271 con 33 jonrones, 103 carreras impulsadas, 61 anotadas y un OPS de .893, esto en 113 partidos disputados. Cabe recordar que sufrió algunas lesiones en la segunda parte de la campaña que limitaron su tiempo de juego.

En dicha campaña, Martínez tuvo un repunte significativo en su cuota de poder puesto que venía en un 2022 en el que apenas conectó 16 cuadrangulares, empujó 62 rayitas y anotó 16. además dejó un promedio al bate de .274, esto con los Boston Red Sox.

La gerencia de los New York Mets, ahora liderada por el presidente de operaciones especiales de béisbol David Stearns, trabajó duro este temporada baja para armar un equipo competitivo que pueda volver a ser contendiente en una División Este de la Liga Nacional que ha sido dominada por los Atlanta Braves los últimos 5 años.

Firmaron al nuevo mánager, el venezolano Carlos Mendoza, modificaron su rotación e hicieron contrataciones de bajo costo y a corto plazo como esta de Martínez.

