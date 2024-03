Traductor de Shohei Ohtani es despedido por estar involucrado en apuestas deportivas

La llegada de Shohei Ohtani a las Grandes Ligas en 2018 vino acompañada de Ippei Mizuhara. Su traductor personal, pues el pelotero japonés no domina el idioma inglés, por lo que ha necesitado de un intérprete durante todos estos años que lo ayude a la hora de dar declaraciones.

Mizuhara parecía un personal de confianza para Ohtani, sin embargo recientemente se reveló una polémica que terminó en el despido del traductor del jugador. Pues aparentemente habría robado dinero de Ohtani para hacer apuestas deportivas.

El caso, que es investigado por el FBI, fue revelado por ESPN que Mizuhara tendría fuertes deudas por estar involucrado en apuestas deportivas. Además se comenta de una transferencia de unos $4,5 millones de dólares desde la cuenta de Ohtani hacía corredores de apuestas.

Al verse involucrado el actual MVP de la Liga Americana, su equipo de abogados salió a informar que Ohtani había sido víctima de un robo por parte de Ippei. “Descubrimos que Shohei ha sido víctima de un robo masivo y estamos entregando el asunto a las autoridades“, desmintiendo que Ohtani habría estado al tanto de estas transferencias.

Shohei Ohtani junto a su traductor en una entrevista. Crédito: Carolyn Kaster | AP

Estas transferencias desde la cuenta de Ohtani a la de Matthew Bowyer, corredor de apuestas ilegales, quién es objeto de una investigación federal y a quién presuntamente Mizuhara le debía dinero, iniciaron en septiembre de 2021 con $500,000 dólares hasta la actualidad que pasa los $4,5 millones de dólares.

¿Está Ohtani involucrado en apuestas deportivas?

Cuando se reveló esta situación se informó de dos versiones de los hechos y ambas muy contradictorias entre sí. Por un parte la del portavoz de Shohei Ohtani, quien en declaraciones a ESPN comentó que el pelotero había transferido en total conocimiento $4,5 millones de dólares para saldar la deuda de Mizuhara.

“Obviamente Ohtani no estaba contento con eso y dijo que me ayudaría para asegurarse de que nunca volviera a hacer esto. Decidió pagarlo por mí. Quiero que todos sepan que Shohei no tuvo ninguna participación en las apuestas. Quiero que la gente sepa que yo no sabía que esto era ilegal. Aprendí la lección de la manera más difícil. Nunca volveré a hacer apuestas deportivas”, habría comentado el propio traductor de Ohtani en la entrevista.

Sin embargo cuentan que luego de las declaraciones el propio portavoz mandó a desautorizar todo lo dicho. Y poco tiempo después el equipo de abogados de Ohtani informaron otra versión contraria, en la que aseguran que el jugador de los Dodgers fue víctima de un “robo masivo” de sus cuentas bancarias. Posteriormente los portavoces y abogados del japonés rechazaron responder más preguntas a los medios.

Según los reportes había estado apostando en otros deportes no relacionados a las Grandes Ligas. Las leyes de la MLB permiten a los jugadores y empleados de la liga apostar en otros deportes que no sea el béisbol y en casas de apuestas legales en Estados Unidos.

Por ahora queda esperar el desarrollo de las investigaciones para determinar si Ohtani transfirió el dinero para ayudar a Ippen a pagar sus deudas o por el contrario fue un robo al pelotero como afirman sus abogados. Por el momento el traductor fue apartado de los Dodgers.

