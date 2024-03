Demanda contra Apple por monopolio en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este jueves (21.03.2024) a Apple por mantener ilegalmente un monopolio en sus iPhone, al ahogar la competencia e imponer altos costos a los consumidores. “Si la situación no cambia, Apple sólo continuará fortaleciendo su monopolio en los smartphones [‘teléfonos inteligentes’, en inglés]”, señaló el fiscal general Merrick Garland en una declaración tras ingresar el caso a una corte federal de Nueva Jersey.

Apple, que ya fue recientemente multada por la Unión Europea con 1.800 millones de euros por limitar la competencia, advirtió de su lado que esta demanda puede sentar un precedente de intervención gubernamental en Estados Unidos. Si tiene éxito, la demanda podría “sentar un peligroso precedente, dándole poder al gobierno para incidir fuertemente en el diseño de la tecnología que utilizan las personas”, sostuvo el grupo en una declaración.

Apple fue muy criticado en estos últimos años por obligar a otras empresas a utilizar su tienda de aplicaciones y pagar comisiones importantes sobre todas las transacciones. Pero esta acción judicial se concentra en otros aspectos del ecosistema de los iPhone, según el documento publicado por el Departamento de Justicia. “Todas las decisiones adoptadas por Apple establecieron y reforzaron las defensas que protegen su monopolio en el terreno de los smartphones“, argumenta el Gobierno, que se asoció a fiscales de varios estados en esta causa.

Un ‘ecosistema’ que no permite otros hardware

Entre otras cosas, la demanda alega que Apple impide el desarrollo exitoso de las llamadas “súper aplicaciones” que permitirían a los consumidores cambiar de manera más fácil de teléfono inteligente. También se acusa a Apple de bloquear el desarrollo de aplicaciones de streaming que permitirían a los usuarios disfrutar de video de alta calidad sin tener que pagar por más espacio en la nube o hardware para que el teléfono pueda soportarlo.

El caso se dirige específicamente contra la fortaleza digital que ha creado Apple no solo con iPhone, sino también con otros productos como iPad, Mac y Apple Watch para que los consumidores tengan que depender de esos dispositivos y no puedan combinarlos con otros productos de otras compañías. Con este procedimiento Apple perjudicó “a los usuarios, los desarrolladores y otras partes que contribuyeron a hacer de iPhone lo que es hoy”, añade el documento judicial. “Los consumidores no deberían tener que pagar precios más altos porque las empresas violan las leyes antimonopolio”, añadió Garland.

El Departamento de Justicia ya demandó a Google por monopolizar los servicios de publicidad digital y la Comisión Federal de Comercio tiene un caso antimonopolio pendiente contra la matriz de Facebook, Meta, y otro contra Amazon. Apple es una de las empresas más poderosas del mundo con unos ingresos anuales de casi 400.000 millones de dólares y, hasta hace poco, un valor de mercado de más de 3 billones de dólares.

lgc (afp, efe)