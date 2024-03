Raúl González revela los detalles de su trabajo en Telemundo y su salida: “No me recibió bien”

Fue en el año 2014 cuando Raúl González le dijo a People en Español lo entusiasmado que se sentía por pertenecer a Telemundo: “Tendré mi propio programa de variedades y entretenimiento para toda la familia. Además, la posibilidad de conducir programas especiales y realities”.

“Hubo mucha gente que me recibió muy bien y hubo mucha gente que no me recibió bien, creo que la percepción era así como ‘ahora van a traer a los de allá para ver si esto se levanta o podemos hacer algo’. Fue lo que yo sentí. Hubo dos o tres personas que todavía sigo en contacto con ellos porque fueron muy especiales conmigo, me dieron mucho cariño, mucho respaldo; pero fue difícil”, expresó en el pódcast ‘Cara a cara con Rodner’.

El venezolano Raúl González feliz de trabajar en Telemundo en el año 2014. Crédito: Mezcalent

Finalmente, en 2014 recibió una oferta de Telemundo para unirse a su equipo de presentadores, lo cual representaba un desafío emocionante y una oportunidad para crecer profesionalmente. A pesar de las críticas que recibió por parte de algunos espectadores, Raúl se mantuvo firme en su decisión y se dedicó a trabajar duro en su nuevo programa.

“El primer programa que hicimos ni siquiera se logró grabar, se canceló. Era un programa para hacerle competencia a Nuestra belleza Latina, lo animaba con Rashel. Después quise hacer mi propio programa, ese programa nunca se dio. Después pudimos hacer algo que se llamó ¡Qué noche!, con Angélica Vale y este servidor; el programa no resultó lo que ellos esperaban”, le dijo a Figueroa durante la conversación.

“Cosa que le agradecí muchísimo, pero en ese momento que ya el ego me había golpeado, la vida se había encargado de decirme así no es, por aquí no es, dije ‘mira, si algo sé en estos momentos es lo que no quiero hacer y yo no quisiera hacer la mañana de Telemundo, no por menosprecio ni nada sino porque yo salí de allá para hacer otra cosa. Yo dejé la mañana para hacer otra cosa’. Y entonces alguien que quiero mucho me dijo ‘mira, Raúl, el que se va en estos momentos en la televisión lo más probable es que no regrese’. Y yo le dije ‘mire, yo estoy muy agradecido con usted, pero por lo menos eso es lo que yo…’. Y salí en diciembre”, expresó.

González asegura que está agradecido por todas las oportunidades que ha tenido en su carrera y por el apoyo de su audiencia a lo largo de los años. A pesar de los altibajos y los desafíos que ha enfrentado, sigue sintiéndose bendecido por poder dedicarse a lo que más le apasiona: la televisión.

“Regreso a Univision no para hacer Despierta América, a mí no me ofrecen un contrato, regreso para hacer Teletón. Luz María Doria (productora ejecutiva de Despierta América), que es una mujer a la que yo amo, me dijo ‘vamos a hacer algo, ven una semana para promocionar que vas a estar en Teletón y a ver cuál es la reacción de la gente’. Y la reacción fue extremadamente positiva”, agregó.

