Reacciones en redes luego de que Kate Middleton anunciara que tiene cáncer

Kate Middleton, princesa de Gales, anunció este viernes que tiene cáncer, una noticia que se viralizó en las redes sociales, debido a lo sorpresivo de la información.

Luego de que se difundiera el video de la esposa del príncipe William, los comentarios de los internautas corrieron como pólvora, la mayoría para mostrar preocupación y otros para darle palabras de solidaridad a la integrante de la corona británica.

“Ya por fin van a dejar las especulaciones y la van a dejar seguir su recuperación”, “Dios ponga su mano sobre ella y le de sanidad”, “Mis oraciones por su recuperación y por su familia, en especial por sus hijos, que son pequeños”, “Dios le dé fuerza y Dios primero se recupere ya, que ella es un gran ser humano”, escribieron algunos.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “En mis oraciones la tendré. Dios abrace la fortaleza para que pueda salir de esta circunstancia”, “Dios te dará vida y salud. Así lo declaro en el nombre de Dios”.

¿Qué dijo Kate Middleton de su situación de salud?

La británica publicó un video para poner fin a los rumores que circularon sobre ella.

En el material audiovisual comentó: “En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa”.

Luego de esto, explicó: “La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.

Kate agradeció a su esposo por cómo la ha acompañado en estos momentos: “William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”.

La princesa habló también de cómo ha afrontado esta situación en su vida: “Como pueden imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento. Pero, lo más importante, nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”.

