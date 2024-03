Karina Banda agradece a sus compañeras de ‘Desiguales’ luego de hacer denuncia por extorsión

Karina Banda, presentadora mexicana de televisión, denunció en el programa ‘Desiguales’, que transmite Univision, que ha sido víctima de extorsión y en su cuenta en Instagram agradeció a sus compañeras por el apoyo que le brindaron.

A través de Instagram, la mexicana indicó: “Mostrarse vulnerable no es signo de debilidad, sino de autenticidad. Honra tus sentimientos y permítete ser humano”.

Luego de esto, escribió: “Hoy fue un día de muchas emociones en @desiguales.tv de mucho amor, empatía, compañerismo y amistad”.

En el show de entretenimiento, en el que participan otras figuras como la doctora Nancy González, Migbelis Castellanos, Adamari López y Amara La Negra, mostraron un video de un hombre que indica que han estado cuidando un perro de la artista, pero no ha pagado el hospedaje y cuidados de su mascota.

Además, le advirtieron que si no cancelaba el dinero enviarían el material a la prensa: “Eres una persona hermosa, es tu decisión”.

La famosa comentó que toda esta situación le ha traído angustia y estrés a ella y a su pareja, el cantante y actor Carlos Ponce. “En realidad, el dolor más grande que tengo en mi corazón es por la perrita que están viendo”, afirmó.

Karina Banda dijo que la persona del video es el dueño de un lugar en el que cuidan perros y al que llevaron a esta perrita que rescataron en la calle.

“Nos enamoramos de ella, de Turquía hacia Miami, pero el servicio no se realizó porque para sorpresa de todos la perrita estaba embarazada y no podía viajar y tenía que tener a sus perritos. El hombre se rehusó a entregarnos a la perrita y básicamente y a mi parecer, ha estado secuestrada porque no nos ha querido entregar a la perrita”, comentó.

La conductora explicó que ya han hablado con las autoridades para atender su caso, pero por ahora no han podido lograr algo.

Después de contar lo ocurrido, la mexicana comentó que es necesario denunciar este tipo de hechos.

“Ha sido mucho tiempo en el que yo llevo por dentro, es un sentimiento que no se lo deseo a nadie, pero hay que denunciar estos actos porque la valentía no está en la ausencia del miedo, sino en enfrentarlo también y sacarlo todo para luchar contra injusticias, me está amenazando, extorsionando, me quiere difamar”, sostuvo.

La doctora Nancy González felicitó a Karina Banda por exponer esta situación, ya que es una necesidad en este tipo de hechos.

Sigue leyendo:

· Karina Banda le agradece a Carlos Ponce su pedida de mano porque ese día, se estaba portando mal

· Karina Banda y Carlos Ponce buscan convertirse en papás y revelan que quieren gemelos

· Carlos Ponce y Karina Banda revelan que buscaban embarazarse luego de su boda, pero en eso llegó Turquía