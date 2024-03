Diablos Rojos vs. Yankees: La familia de Víctor González ve lanzar al nayarita por primera vez a nivel de Grandes Ligas

CIUDAD DE MÉXICO.- La histórica visita de los Yankees de Nueva York a la Ciudad de México para enfrentarse a los Diablos Rojos por primera vez en 56 años, más allá de la importancia que reviste en sí misma, significó un hito para una familia particular en el país azteca, la del lanzador mexicano Víctor González.

González, campeón de las Grandes Ligas en 2020 con los Dodgers de Los Ángeles y quien llegó para esta temporada al conjunto neoyorquino, pudo lucirse no solo ante sus paisanos, sino frente a su familia, mucha de la cual no tiene la posibilidad de visitarlo en un estadio de la ‘Gran Carpa’ al no contar con papeles para ingresar a Estados Unidos.

“Es una emoción muy grande, una experiencia que va a tener él, que quería estar en México y que lo viera jugar la familia que no tiene documentos para ir a EE.UU. Ya tengo mis papeles para ir a EE.UU., ya me tocó verlo allá, pero gracias a Dios estamos aquí y esperemos que tenga un excelente juego”, señala una orgullosa Norma Ortiz Montaño, madre de Víctor, en diálogo con El Diario.

“Es un sueño que no me puedo creer todavía y nunca me imaginé estrar en un estadio (en México) con tanta gente y verlo con toda la familia. ¡Es una emoción muy grande!”, añade Doña Norma, con una emoción que apenas puede contener.

Pero si para alguien en particular en la familia del famoso ‘Cora’ es especial esta oportunidad, ese es el abuelo de Víctor, Don Guillermo González Rayón, quien a diferencia de Doña Norma, no ha podido seguir en primera fila la carrera ligamayorista de su nieto, hasdta esta oportunidad.

“Por eso hicimos este viaje desde Tuxpan, Nayarit, como no hemos podido ir a Estados Unidos, aprovechamos la visita a México (de los Yankees) y hacemos un esfuerzo tan grande por verlo a él, que es la adoración de nosotros. Como pelotero nos da tanto gusto..,”, comenta Don Guiilermo, a quien el llanto le impide continuar hablando. “Si lloro, lloro de alegría, porque esto es una cosa muy bonita para nosotros”, se desahoga.

“Este es un espectáculo muy grande, y yo veo que Víctor anda muy bien ahorita física y mentalmente, él me lo ha dicho por teléfono: ‘abuelo, yo me siento bien y me han tratado muy bien con los Yankees, de modo que si yo voy a hacer mi trabajo como debe ser’”, comparte .

“Nada más imagínense el privilegio de nosotros, la familia de Víctor, hasta dónde nos ha llevado él y nos ha dado de alegrías. Toda la familia, todo el barrio, hicimos un desfile por el pueblo de Tuxpan”, relata Don Guillermo, sobre la coronación del ‘Cora’ con los Dodgers en la Serie Mundial de 2020. “Muy contenta toda la fanaticada, imagínense nosotros cómo estábamos, llenos de emoción y de alegría porque esto no se ve diario. Yo ya había pensado que él iba a ganar un campeonato… y él ganó el juego. Y ahora que lo vamos a ver con los Yankees, nada más imagínenese. Ha jugado con los dos equipos más famosos de Grandes Ligas, es un gusto y un orgullo“, concluye Don Guillermo.

González se llevó una de las ovaciones más ruidosas al ser presentado por el sonido local del Estadio Alfredo Harp Helú, ya que la afición mexicana era consciente de la especial cita para él y su familia, luego que el propio lanzador lo dejara claro previo al viaje a la capital azteca.

“Es muy importante para mí tener la oportunidad de ir a México y lanzar allá. Tengo muchos familiares allá, que no han tenido la oportunidad de verme lanzar”, explicó el zurdo, que llegó en enero a los ‘Bombarderos del Bronx’ proveniente de los Dodgers. “Vestir el uniforme de los Yankees estando en casa, delante de mi familia. Creo que será algo increíble para mí“, anticipaba el mexicano.

