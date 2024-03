Abogado de Kalimba aclara que el cantante no tiene una nueva acusación de abuso sexual

Luego de que este fin de semana trascendiera que Kalimba enfrenta una nueva denuncia de abuso sexual en su contra, el abogado del cantante, Elicer García, desmintió los rumores y aclaró la verdadera situación legal por la que atraviesa su cliente.

En una entrevista para el programa “Venga la Alegría”, dijo que el motivo por el que fue citado el intérprete es por un avance en el proceso legal que enfrenta por una denuncia de abuso sexual agravado presentada en 2023 por Melissa Galindo, quien acusó al cantautor en redes sociales de presuntos tocamientos y otras agresiones.

“Esto se trata de una siguiente etapa del procedimiento penal que derivó de la denuncia interpuesta en contra de Kalimba el año pasado, desmentimos categóricamente que exista alguna nueva acusación en su contra, que haya un nuevo proceso, como también desmentimos que exista una orden de aprehensión en su contra como trascendió en algunos medios en el fin de semana”, aclaró García.

En relación a los rumores sobre una orden de aprehensión emitida contra Kalimba, el abogado insistió que se trata de una información falsa, pues incluso este fin de semana el cantautor no fue retenido al llegar a México después de un viaje proveniente de Estados Unidos.

“Puedo confirmar que incluso, el día viernes, Kalimba entró a territorio nacional proveniente de los Estados Unidos por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y pudo hacer su ingreso de forma normal, él llegó a su domicilio y estamos debidamente citados, eso sí, para una audiencia ante un juez de control para efectos de que el mismo determine su situación jurídica; es decir, si tiene o no elementos siquiera para iniciarle un procedimiento penal.

Mira aquí la entrevista

“Es muy importante aclarar que esta segunda etapa es cuando la fiscalía pone a consideración de la autoridad judicial las pruebas, el expediente y las declaraciones, y ahora será un juez que nos escuchará a ambas partes, a efecto que determine su situación jurídica“, añadió.

El licenciado informó que la próxima audiencia se llevará a cabo el próximo 3 de abril, a las 10:00 horas, donde el cantante hará acto de presencia para poder declarar a su favor.

Mientras tanto, García prevé que la situación se incline a favor de su cliente, debido a los diversos cambios en las declaraciones de la presunta víctima.

“Es muy importante también aclarar que durante este año se desahogaron diversas pruebas ante la fiscalía y en dos ocasiones el Ministerio Público que tenía a su cargo la carpeta de investigación propuso que no había elementos para perseguir un delito. Lo que se conoce como no ejercicio de la acción penal.

“Sin embargo, derivado y ahí si no puedo dar exactamente los motivos, pero creemos que es por ‘aclaraciones’ y lo pongo entre comillas, que hizo la supuesta víctima a sus declaraciones que la fiscalía decide poner el expediente en manos de un juez para que ahora sí determine su situación legal”.

Kalimba. Crédito: Mezcalent

Elicer García aseguró que este proceso “ha sido un procedimiento bastante desgastante para el cantante”, por lo que ven factible que un juez determine su situación jurídica una vez que se desahoguen las pruebas, y que en caso de no resultar en beneficio de Kalimba, se enfrentará de la debida manera.

“El escenario más factible es que el juez, después de escuchar a las partes emita un auto de no vinculación a proceso porque no hay elementos siquiera para iniciarlo, insisto hay tres declaraciones que se llevaron a cabo de forma presencial ante la autoridad, por parte de la supuesta víctima, en donde en diversas ocasiones cambia la narrativa, las circunstancias e incluso cambia el delito por el que se le acusa, y después regresa al primero, es decir, creemos que estas declaraciones o estos cambios fueron con base en las primeras dos propuestas de no ejercicio y con tal de acomodar el delito.

“Según la ley, el tipo de delito por el que se le acusa no amerita prisión preventiva durante el procedimiento, en el remoto caso que el poder judicial creyera que hay elementos para iniciar el proceso, en primer lugar, Kalimba estaría dispuesto a enfrentarlo como siempre lo ha hecho y podría gozar de su libertad porque se está presentando las veces que ha sido requerido tanto en la fiscalía como lo hará en la siguiente audiencia”, finalizó el abogado.

