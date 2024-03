Descubre las nuevas ofertas de desayuno por $5 dólares de Burger King y más

Hasta el 7 de abril Burger King ofrecerá tres nuevas opciones de desayuno por $5 dólares a través de la aplicación. Se trata de los paquetes Awesome AM, Morning Grindset y el Best of BK.

La gigante de las hamburguesas está ofreciendo estos menús de desayunos para comenzar el día por $ 5 dólares a través de su aplicación Burger King o en línea, indica Fast Food Club.

Una oferta exclusiva para miembros de Royal Perks en la aplicación Burger King y BK.com. Los paquetes de desayuno de $5 estarán disponibles de 6:00 a. m. a 10:30 a. m. en las ubicaciones de Burger King participantes en todo el país por tiempo limitado.

3 ofertas de desayuno en Burger King

Awesome AM: sándwich de galleta de tu elección servido con jugo de naranja Simply.

Paquete Best of BK: un croissan’wich individual de tu preferencia combinado con palitos de tostadas francesas de 3 piezas y papas fritas pequeñas.

Paquete Morning Grindset: el Double Croissan’wich servido con café caliente grande.

20 % de descuentos vía digital

Otra de las ofertas que tiene BK para pedidos en línea o a través de la aplicación, es un 20% de descuento en todo el menú, hasta el 31 de marzo de 2024.

Es importante tener en cuenta que los miembros de Royal Perks deben activar la oferta en la pestaña “Ofertas” en la aplicación o el sitio web de Burger King antes de realizar su pedido; el descuento del 20 por ciento se limita a un canje por cuenta y no se puede combinar con ninguna otra oferta o cupón.

