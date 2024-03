Jaime Lozano habla sobre la derrota de la selección mexicana en la Nations League: “Estoy molesto y pensativo”

El director técnico de la selección de México, Jaime Lozano, se mostró bastante decepcionado por la derrota que sufrió su equipo este domingo 2-0 ante el combinado nacional de Estados Unidos en la final de la Concacaf Nations League; ahora destacó que su único objetivo será encarar en las mejores condiciones posibles la Copa América 2024 que se disputará en territorio norteamericano.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro contra el conjunto de las barras y las estrellas, el entrenador de lod aztecas aseguró que trabajará para analizar lo mejor posible el encuentro disputado en el AT&T Stadium para poder determinar los puntos débiles del equipo y enfocarse en poder reforzar dichos problemas.

“¿Cómo queda el proyecto? Lo sabremos próximamente, ¿Cómo estoy? Tranquilo no, no puedes estar tranquilo después de una Final, molesto y pensativo, son las emociones que tengo en este momento, de estabilidad, esperemos que analicemos lo que ha pasado, las cosas que nos hicieron bien y las que no se hicieron bien, buscar mejorarlas inmediatamente, tenemos un torneo importante”, expresó.

El entrenador del Tri destacó que lo más complicado de estar al mando de la selección mexicana es que se esperan resultados de inmediato con un proyecto formativo que intenta aplicar cada técnico que toma el mando del banquillo; resaltó que es sumamente importante poder formar el mejor equipo posible con un esquema de juego que pueda dar resultados con el pasar de cada uno de los partidos.

“Creo que esperamos cosas inmediatas, hay mucha frustración de todos, de la gente, por no haber podido mostrar otra cara, en el 2T se puso algo que no se puso en el primero, nos alcanzó quizás para empujar a EUA hacia su área, pero no lo sé, has respondido lo que pienso, quiero dejar cimientos fuertes, dejar una cultura de trabajo que no que fuera mala, pero mejor de lo que encontré aquí”, resaltó el estratega.

Para finalizar, Jaime Lozano fue cuestionado por no haber utilizado de una mejor manera a los jugadores Santiago Giménez y Orbelín Pineda, quienes están teniendo un impresionante desempeño deportivo en el viejo continente y son figuras dentro de sus organizaciones.

“Es un partido importante, y lo sé, el partido anterior tampoco iniciaron y no se hablaba de esto, ahora sí, el resultado condiciona la opinión, así ha sido siempre, Orbe entró e hizo un partido maravillosamente bien, hizo un gol y hoy nos dio muchas cosas, mi responsabilidad es tomar decisiones, platiqué con ellos, podíamos hacer un buen primer tiempo y luego hacer modificaciones, lo sé, si el resultado hubiera sido otro, estaríamos hablando de otra cosa”, concluyó.

