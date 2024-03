Chucky Lozano cuenta todos los detalles del momento en el que fue rechazado por los Pumas de la UNAM

El delantero mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano se ha convertido en los últimos años en una de las figuras aztecas más importantes del planeta gracias a la impresionante capacidad de juego que ha registrado en Europa y esto le ha permitido formar parte de grandes equipo como el Napoli de la Serie A de Italia; a pesar de esto el jugador reveló recientemente que su carrera no registró el mismo éxito e incluso fue rechazado por un equipo de la Liga MX.

Durante una entrevista ofrecida recientemente con Jorge Van Rankin, el Chucky Lozano habló sobre los primeros momentos de su carrera dentro del mundo del fútbol y sostuvo que desde pequeño siempre soñó con convertirse en un jugador profesional de los más importantes de México; a pesar de esto detalló que en su juventud sus sueños se vieron un poco afectados al ser descartado por los Pumas de la UNAM de la Liga MX.

Lozano destacó que en su juventud vivió cerca del Estadio Azteca y esto hacía que sus aspiraciones de poder convertirse en un jugador profesional se mantuvieran vivas.

“Fui a Pumas, pero no me aceptaron. Tenía 9 años o 10. Yo hice las pruebas, jugué, todo, jugué bien y solo me dijeron ‘no, estás muy chico, tienes que regresar el próximo año”, recordó el atacante que aspira con seguir apoyando a la selección mexicana para su camino a la Copa América 2024 de Estados Unidos y de cara al Mundial de 2026 que se llevará a cabo de manera conjunta en norteamérica.

Posterior al rechazo por parte de los Pumas de la UNAM, Hirving Lozano se mantuvo en la filial de los Tuzos del Pachuca y el equipo se terminó dando cuenta de sus habilidades luego de un torneo realizado en el Complejo Deportivo Revolución Mexicana; en este momento tomaron la decisión de incluirlo formalmente al equipo para luego convertirse en la estrella que es actualmente.

“En ese tiempo yo fui a jugar a Pachuca con esta filial, que era de Pachuca. Fuimos a jugar un torneo de filiales en el Estadio Revolución. Ahí jugaba con mi categoría, con una categoría más grande y dos categorías más grandes, entonces en esos tres partidos jugué bien y un chavo de los visores me llamó a la persona de las filiales”, expresó.

“Le dijeron ‘tráete al chavo’ al de la filial, después le dijeron a mi papá y él me llevaba y me traía a Pachuca, tres días a la semana porque no quería que dejara la escuela, el instituto nos ayudaba mucho en lo económico”, concluyó el jugador mexicano al recordar sobre su época de niño.

