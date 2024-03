La Casa de los Famosos 4: Hoy, final adelantada con Adame, Lupillo y Maripily en la eliminación

Un grande podría caer hoy en La Casa de los Famosos 4. La ceremonia de esta noche es lo más parecido que tendremos a la antesala de una final de temporada en el reality de Telemundo. Maripily Rivera, Alfredo Adame y Lupillo Rivera entrarán al SUM.

¿Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos 4, hoy 22 de marzo?

Sí, Cristina Porta también está nominada, pero si el público quiere vivir momentos de alta tensión dejarán frente a frente y cara a cara al “Toro del corrido” y al “Huracán boricua” peleándose por regresar a la casa de “La Jefa”.

La estrategia era eliminar a Cristina. El plan consistía en entrar los más fuertes de la casa al SUM para asegurar su eliminación del juego. Esto pasó, pero por alguna extraña razón Maripily no lo entendió y así fue como todo estalló dentro de la casa y esto fue lo que provocó que la boricua decidiera abandonar el cuarto tierra. La pregunta es ¿por qué?

Maripily siempre ha dicho que es fuerte y que es capaz de eliminar a cualquiera en el SUM. Dice, siempre, que Puerto Rico la apoya, que llegará a la final y que ganará el reality. Entonces, ¿porqué si posee toda esta seguridad, entrar al SUM prácticamente la espanta y la desbarata? La respuesta del público es sencilla: “Tiene miedo”, dicen todos.

Hoy, Nacho Lozano recibirá los sobres en donde verá, antes que cualquiera, el nombre del famoso eliminado. La pregunta que se hacen todos hoy es: ¿será Maripily Rivera la eliminada de esta noche, sí o no?

La respuesta, de momento no es certera, porque las votaciones muestran que la gente sí se está movilizando y es que la boricua no concluyente o definitiva. De momento, Maripily no cuenta con una cantidad de votos aplastantes como para asegurar que saldrá del SUM para regresar a La Casa de los Famosos 4.

Los votos que presentó, para finalizar la semana pasada, si bien es cierto la colocan entre los tres más votados, también es cierto que la supera en número Lupillo Rivera y por mucho. Y por si esto fuera poco, la diferencia de votos entre el último lugar y la puertorriqueña es del 1.24 % por cierto. Esto quiere decir que sí, en efecto existen altas probabilidades de que Maripily Rivera sea la eliminada de esta noche.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4, de Telemundo aquí:

¿Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos 4, hoy 22 de marzo?

Quién se va de La Casa de los Famosos hoy lunes 25 de marzo: encuesta

La Casa de los Famosos 4: Este fue el momento en el que Maripily Rivera traicionó al cuarto tierra