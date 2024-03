La Casa de los Famosos 4: Este fue el momento en el que Maripily Rivera traicionó al cuarto tierra

Maripily Rivera entró al confesionario con la idea de que Lupillo Rivera creó una estrategia para que ella quedara nominada en esta novena gala de La Casa de los Famosos 4. Y en efecto, “el huracán boricua” quedó nominado, pero no porque tierra o Lupe votaran en su contra, sino porque la idea original consistía en entrar los más fuertes al SUM, para así poder sacar a Cristina Porta.

Se logró la primera parte, claro que sí. Porque los nominados son: Alfredo Adame, Lupillo Rivera, Cristina Porta, La Bronca y Maripily Rivera.

Ojo, la idea como tal es buena. La estrategia es buena y noble. ¿Noble? Sí, porque no exponen a los máximos nominados a una votación tan complicada. Los más nominados hasta hoy han sido siempre Clovis Nienow, Rodrigo Romeh, Ariadna Gutiérrez y Alana Lliteras. Hoy ellos descansan y entran a la nominación aquellos mismos que se consideran fuertes por su fandom. Por esto entran al SUM, con esta estrategia, aquellos que incluso en voz alta han dicho una y otra vez que en solitario son más fuertes. Así mismo lo han manifestado: Alfredo Adame y Maripily Rivera.

Sin embargo, esta última parece moverse con miedo dentro de la casa. Asegura tener un ejército a su favor en Puerto Rico, pero siempre que llegan las nominaciones cae en desesperación absoluta y genera caos a su alrededor. Muchos aseguran que la boricua, en este sentido, se parece muchísimo a Laura Bozzo. Quien en la segunda temporada de este reality también entraba en este tipo de crisis emocionales, días antes de la nominación. Todos los martes y los miércoles las dos, en sus respectivas temporadas, han presentado signos de ansiedad viendo enemigos donde no los hay.

Todas estas inseguridades llevaron a Maripily ha cometer el peor error dentro de este juego: la traición. Horas antes de nominar, Rivera aseguró que jugaba sola. Este movimiento no la ha salvado de la opinión pública, quienes al verla darle dos puntos a Lupillo comenzaron a señalarla en redes sociales como la gran traidora del cuarto tierra, sobre todo porque ninguno de su cuarto votó contra ella.

El movimiento de Maripily también está mal motivado y orientado. El actual líder de la casa es Paulo Quevedo, y ésta cree que él juega solo. Más no sabe que la lealtad del actor ahora le pertenece a Cristina Porta, Geraldine Bazán, Patricia Corcino y a Serrath. Él es la cabeza líder del cuarto fuego, que revive de las cenizas.

Maripily espera que Quevedo mantenga la salvación en su poder y no la pierda este viernes, para el domingo ser salvada. Sin embargo, ésta podría siempre entrar al SUM porque el plan del actor podría ser salvar a Cristina. Es aquí cuando los habitantes de tierra deberán pedir votos no sólo para Lupilli, sino también para La Bronca, para que Maripily sea entonces la novena eliminada de La Casa de los Famosos.

¿La estrategia de la casa vs la estrategia del público?

Con todo lo anterior tenemos a dos poderes enfrentados: los famosos vs el público. La estrategia de la casa es dejar fuera de juego a Cristina Porta. Pero el plan del público es eliminar a Maripily Rivera, porque ahora la tienen en la tabla de nominados.

Aquí el momento en el que Maripily Rivera, por miedo y/o ansiedad nominó a Lupillo Rivera, momento en el que también perdió el apoyo de los fans del cuarto tierra:

Maripily vs el cuarto tierra

Desde la primera semana el público ha visto que el juego de Maripily Rivera siempre fue errático y por esta misma razón sus estados de ánimo perjudicaron en más de una ocasión la convivencia de varios de sus habitantes dentro de la casa.

La primera gran afectada por su juego fue Thalí García. El mismo Lupillo Rivera también ha sido señalado abiertamente por ella misma ante la casa entera. Ariadna Gutiérrez y Rodrigo Romeh también se han convertido en víctimas directas de su falta de confianza, cuando al día de hoy ellos nunca la han nominado.

Hay que aclarar algo que los famosos pueden tal vez no recordar o reconocer, pero en La Casa de los Famosos de Telemundo lo único que se considera traición es nominar a un compañero y/o amigo. Hablar a espaldas, quejarte de lo que te gusta o no te gusta de la persona, eso no es visto como traicionar a un equipo o a un grupo, eso se considera deslealtad.

En la casa Maripily ha jugado a dos puntas. Ha hablado mal de sus compañeros con toda la casa, exponiendo incluso jugadas y estrategias discutidas dentro del cuarto tierra. Sus compañeros han hablado entre si, hasta esta semana, de lo incómodos que se sienten en torno a ella por su comportamiento. Sobre todo porque mucho de lo que hace o dice refleja una terrible cantidad de celos por cómo Lupillo Rivera ha tratado a otras compañeras y no así a ella.

Las atenciones de Lupe hacía Thalí y hacía Ariadna han detonado un sinfín de animosidad de su parte hacía ellas. Incluso el hecho de ver a Lupe conversando con Cristina motivó a la boricua a pedirle a sus compañeros que ya no se relacionaran con ella, en pro de la convivencia sana de cuarto y en pro de la estrategia. Ellos le hicieron caso.

El público, en su mayoría, se siente decepcionado de Maripily, porque aún cuando muchos consideren a Lupillo el líder y el estratega de tierra, la verdad sea dicha, el trabajo lo han hecho juntos. Por ejemplo, Romeh es quien se encarga de sacar las cuentas de votos.

Lupillo escucha, observa y lee el comportamiento de la casa, para saber por dónde van los ánimos y las intenciones de votos de sus “enemigos”. La Divaza es la que en ocasiones dicta hacía dónde debe ir la salvación y/o la eliminación. Clovis también coordina nominaciones en base a números con Rodrigo y planea los posicionamientos. Ariadna impulsa al equipo, exigiendo el cierre total de sus fronteras.

Lupillo nunca ha dado una orden en el cuarto tierra. Todas las decisiones que se han tomado siempre han sido consensuadas. Hay estrategias que sus compañeros no han querido seguir y han propuesto otras que él ha tenido que tomar porque gana lo que la mayoría piensa dentro del cuarto. El mejor ejemplo es la eliminación de Fernando Lozada, el movimiento no vino de Lupe, sino de La Divaza. La eliminación de Robbie Mora, también fue una indicación de la venezolana.

La diferencia es que Lupillo lleva la voz del cuarto y es quien además ha salido a defender de manera frontal a sus compañeros como cuando se enfrentó a la casa entera por Thalí García, o como cuando se peleó de manera directa con Alfredo Adame por Gregorio Pernía.

Todo esto lo ha visto y lo ha vivido Maripily Rivera de manera directa, pero su inconsciente deseo de conquistar, tal vez, el corazón de “El toro del corrido”, la ha nublado por completo a tal punto que terminó nominándolo con dos puntos y así traicionó a todo su cuarto.

