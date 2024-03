Olivia Colman critica la brecha salarial: “Si fuera Oliver Colman ganaría mucho más”

La actriz ganadora del Oscar, Olivia Colman, criticó la disparidad salarial en Hollywood, señalando que a los actores se les paga más en los proyectos, en comparación con las actrices.

“Soy muy consciente de que si fuera Oliver Colman ganaría muchísimo más de lo que gano ahora. Conozco una disparidad salarial, que es una diferencia del 12,0000%, sentenció la británica en una entrevista para el programa ‘The Amanpour Hour’ de la CNN.

En 2018, en una entrevista con PorterEdit, la actriz dio a conocer que se había enterado de que ganó mucho menos por su papel de Isabel II en la serie “The Crown”, en comparación con el coprotagonista Matt Smith, quien interpretó al príncipe Felipe.

“A los actores masculinos se les paga más porque solían decir que atraían al público. Y en realidad, eso no ha sido cierto durante décadas, pero todavía les gusta usarlo como una razón para no pagarles a las mujeres tanto como a sus homólogos masculinos“, aseveró ahora la actriz de “The Favourite”.

Los comentarios de Olivia Colman surgen algunos meses después de que la actriz Taraji P. Henson expresara para el medio The Hollywood Reporter que se sentía atrapada en las mismas ofertas a pesar de tener una carrera exitosa en la industria.

“Me han estado pagando y he estado luchando con uñas y dientes en cada proyecto para conseguir la misma cotización”.

“Es una bofetada en la cara cuando la gente dice: ‘Oh chica, trabajas todo el tiempo. Siempre estás trabajando’. Pues, claro, tengo que hacerlo. No es porque me gustaría hacer dos películas al año y ya está. Tengo que trabajar porque las matemáticas no cuadran. Y tengo facturas”.

“Llevo dos décadas haciendo esto y a veces me canso de luchar porque sé que lo que hago es más grande que yo”, aseguró.

