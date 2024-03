Arturo Carmona responde ante el rumor de que su hija Melanie le espanta las novias

Aunque Arturo Carmona ha tenido varias parejas a lo largo de su vida, las últimas veces ninguna de ellas ha durado y esto se debe a un rumor que asegura que su hija Melenie es quien aleja a las mujeres de su progenitor.

En una entrevista para las cámaras del programa “Ventaneando”, el actor aseguró que la joven, fruto de su matrimonio con Alicia Villarreal, siempre ha procurado que él sea feliz y aunque en ocasiones ha ido demasiado lejos en su misión, él no lo toma negativamente.

“La verdad es que le han hecho muy mala fama a mi hija, dicen que me espanta las novias, pero no es cierto”, aseguró

“Ella está preocupada, como yo, de la pareja que pudiese estar en mi vida y en la vida de mi hija. Yo creo que es normal. Somos padre e hija y que estemos cuidados y seamos respetados y todo eso que yo creo que nos concierne a ambos”, dijo Arturo.

Al final de la entrevista llegó la chica y aseguró que no es una mujer celosa; sin embargo, no compartiría a su padre con cualquier persona, pues podría darse el caso de que sus intenciones con él no sean buenas y termine lastimándolo.

