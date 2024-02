Arturo Carmona le escribió a Aracely Arámbula: “No estuve esperando ninguna respuesta”

Hace una semana se anunció la partida física de la madre de Aracely Arámbula, y aunque ella no ha querido dar mayores detalles sobre lo que le habría ocurrido a su progenitora, pues los mensajes de condolencias no se han hecho esperar y uno de ellos ha sido de su ex Arturo Carmona