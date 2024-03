Departamento de Justicia acusa a 20 personas de amenazas a trabajadores electorales en todo el país

Un total de 20 personas han sido procesadas por presuntas amenazas a trabajadores electorales en todo el país desde las elecciones de 2020, informó el Departamento de Justicia el lunes.

El principal fiscal federal de Arizona, Gary Restaino, reveló en una conferencia de prensa que más de media docena de los 20 procesamientos terminaron en sentencias de cárcel de más de un año.

“Que estos casos sean una lección para no tomar ni intentar tomar el Estado de derecho en nuestras propias manos”, agregó Restaino.

El Departamento de Justicia formó el Grupo de Trabajo sobre Amenazas Electorales en 2021, con el fin de responder a las amenazas relacionadas con el negacionismo electoral de 2020 tras el triunfo de Joe Biden sobre Donald Trump.

La confirmación de los 20 procesados se produce en un momento en que los fiscales de Arizona han anunciado la sentencia de un hombre que amenazó con matar a la gobernadora Katie Hobbs en 2022, demócrata de Arizona.

En Arizona, el estado decisivo fue para el presidente Biden en 2020, tras un largo conteo de votos. La candidata a gobernadora del Partido Republicano, Kari Lake, que ahora se postula para el Senado en el estado, afirmó que Hobbs ganó “fraudulentamente” su elección en 2022.

El jefe del grupo de trabajo formado por el Departamento de Justicia, John Dixon Keller, precisó que la mayoría de los miles de denuncias recibidas no dan lugar a casos penales, pero siguen siendo importantes para mantener la legitimidad de las elecciones.

“Las amenazas de muerte no son un debate. Las amenazas de muerte no contribuyen al mercado de ideas”, declaró Keller. “Las amenazas de muerte no son un derecho constitucional protegido”.

Un sujeto identificado como Joshua Russell fue sentenciado recientemente a dos años y medio de prisión por múltiples amenazas de muerte por llamadas telefónicas contra Hobbs. El sospechoso dejó tres mensajes de voz en la oficina del Secretario de Estado de Arizona amenazando la vida de Hobbs, comenzando en la fecha de las elecciones primarias de Arizona en 2022, y continuando hasta las elecciones generales.

“Si amenaza con violencia contra los servidores públicos que administran nuestras elecciones, habrá consecuencias”, declaró Merrick Garland, fiscal general, en un comunicado. “El derecho al voto, que es la piedra angular de nuestra democracia, depende de la capacidad de los trabajadores y funcionarios electorales para desempeñar sus funciones sin temer por sus vidas. El Departamento de Justicia continuará investigando y procesando agresivamente a quienes amenacen a estos servidores públicos”.

Con información de The Hill

