Jeremy Allen White daría vida a Bruce Springsteen en la cinta “Nebraska”

El actor estadounidense Jeremy Allen White estaría muy cerca de enfrentar el más grande reto actoral en su larga trayectoria: dar vida al legendario cantante Bruce Springsteen en la cinta “Nebraska”.

De acuerdo con el medio especializado Deadline, el multipremiado protagonista de la exitosa serie “The Bear”, se encuentra en pláticas para dar vida al rockero estadounidense durante su viaje para realizar su sexto álbum, de 1982, “Nebraska”.

Titulada de manera provisional como “Deliver me From Nowhere”, la cinta sería dirigida y escrita por el cineasta Scott Cooper a partir del libro de Warren Zanes, de 2003, “Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska”. La cinta también contaría con el “sello” del afamado estudio A24, responsable de grandes éxitos de taquilla y ganadoras del Oscar como “Moonlight”, “Everywhere Everything All At Once”.

Does he make a good Bruce?

Jeremy Allen White in Talks to Play Bruce Springsteen in Movie About ‘Nebraska’ Album pic.twitter.com/YUbRPYdiCC — Book Convos (@BookConvos) March 27, 2024

Jeremy Allen White pasa de The Bear a The Boss

Según lo revelado por Deadline, la cinta también narrará el impacto del álbum “Nebraska” en el artista, el cual se caracterizó por impregnar un estilo más oscuro pero sencillo en su dirección artística.

Cabe resaltar que el intérprete de “Born In The USA” grabó “Nebraska” en un cassette de cuatro pistas en su habitación de Nueva Jersey.

“Deliver me From Nowhere” se convertiría de esta manera en la primera cinta biográfica del cantautor estadounidense. En años anteriores, Springsteen se ha enrolado en el cine a través de la composición de diversas canciones para películas como “Jerry Maguire”, “Dead Man Walking” y “Philadelphia”, por la que recibió un premio Oscar por el tema “Streets of Philadelphia”.

De igual manera, Springsteen realizó un breve cameo en la cinta “High Fidelity” además de ser la inspiración, a través de su canción “Highway Patrolman”, para la película de Sean Penn “The Indian Runner”. Finalmente, en 2019, la música de Springsteen fue el punto de partida para la cinta “Blinded By The Light”.

jeremy allen white and ayo edebiri spotted in chicago for the bear pic.twitter.com/c3qvMDgSAR — grace dante (@misslefroy) March 24, 2024

Jeremy Allen White vive su mejor momento

Luego de consagrarse como uno de los mejores actores del momento gracias a su papel como Carmen Berzatto en la serie “The Bear”, Jeremy Allen White se unió a la reciente cinta “The Iron Claw” como uno de los miembros de la afamada familia de luchadores Von Erich.

Actualmente, el actor se encuentra grabando una nueva temporada del alabado y exitoso drama televisivo “The Bear”. De igual manera, y fuera de su carrera actoral, el estadounidense ha sido vinculado románticamente con la cantante española Rosalía.

Continúa leyendo

Conoce el lugar donde Jeremy Allen White se preparó para recibir el Golden Globe

Rosalía reacciona a la candente sesión de fotos de Jeremy Allen White para Calvin Klein

Rosalía tendrá un 2024 de amor, risas y ¿muerte?; reto de TikTok “pronostica” el año de la cantante